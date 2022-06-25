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    Суспільство

    25 червня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

    25 червня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
    фото з відкритих джерел

    Сьогодні вітання приймають митники і моряки

    У суботу, 25 червня, триває 122 доба повномасштабного вторгнення РФ.

    Також відзначається:

    • День митної служби України

    День митної служби України відзначається щорічно 25 червня в день ухвалення Верховною Радою України у 1991 році Закону про митну справу в Україні. Відповідний Указ Президента України про святкові і пам’ятні дати №353/92 був підписаний 22 червня 1992 року, свято носить назву «День митної служби України».

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    Митна служба – один з основних атрибутів держави. Проголошення державного суверенітету і незалежності України в 1991 році зумовило нагальну потребу в забезпеченні належного захисту економічних інтересів країни.

    • Міжнародний день моряка

    • День дружби та єднання слов’ян

    25 червня слов’яни всього світу, а їх приблизно 270 мільйонів, відзначають День дружби і єднання слов’ян.

    • Всесвітній день вітіліго

    За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я кількість хворих на вітіліго в світі становить приблизно 0,8-2,8% від чисельності всього населення. В результаті соціальної стигми і важкого психологічного вантажу більше 100 мільйонів чоловік схильні до цього захворювання. Вітіліго – порушення пігментації, що виражається в зникненні пігменту меланіну на окремих ділянках шкіри.

    • Всесвітній день панування кішок

    • Всесвітній день проти відмови від домашніх тварин

    Дата на 2022 рік. Ініціатива Solidarité Refuges, благодійної організації у Булонь-Біянкурі, Франція. Проводять в останню суботу червня.

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    • Всесвітній день The Beatles.

    Яке релігійне свято

    День пам'яті преподобного Онуфрія Великого.

    Народні прикмети на 25 червня

    • Рясні роси – на хороший урожай.
    • Дощ хліб прибиває, а сонце піднімає.
    • Якщо хмари здаються злегка білими – чекай граду.
    • Багато білок стрибає по деревах поблизу житлових будинків – до дощового року.
    • Гуси і качки на річці часто пірнають і б'ють крилами по воді – скоро прийде гроза.

    Що не можна робити 25 червня

    • Не варто лягати раніше півночі, інакше плани і мрії так і не реалізуються.
    • Не рекомендується носити темний одяг, бо сонце «образиться» і напустить на землю величезну кількість опадів і вітер.
    • Вагітним жінкам 25 червня забороняється дозволяти гладити свій живіт. Вважається, що дитина народиться дуже довірливою, а це може сильно нашкодити в житті.
    • Не дозволяйте малюкам спати на чужих подушках, а то їх стануть мучити нічні кошмари.

    У кого іменини 25 червня?

    Іменини сьогодні святкують Андрій, Анна, Арсеній, Вассіан, Єфросинія, Іван, Іона, Іраклемон, Онуфрій, Петро, Степан (Стефан), Феофіл, Доротея, Люція, Вільгельм.

    Теги: росія окупанти війна Франція Україна урожай чоловік вітер населення окупація дощ хліб указ #stoprussia
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    25 червня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони