25 червня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

Сьогодні вітання приймають митники і моряки

У суботу, 25 червня, триває 122 доба повномасштабного вторгнення РФ.

Також відзначається:

День митної служби України

День митної служби України відзначається щорічно 25 червня в день ухвалення Верховною Радою України у 1991 році Закону про митну справу в Україні. Відповідний Указ Президента України про святкові і пам’ятні дати №353/92 був підписаний 22 червня 1992 року, свято носить назву «День митної служби України».

Митна служба – один з основних атрибутів держави. Проголошення державного суверенітету і незалежності України в 1991 році зумовило нагальну потребу в забезпеченні належного захисту економічних інтересів країни.

Міжнародний день моряка

День дружби та єднання слов’ян

25 червня слов’яни всього світу, а їх приблизно 270 мільйонів, відзначають День дружби і єднання слов’ян.

Всесвітній день вітіліго

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я кількість хворих на вітіліго в світі становить приблизно 0,8-2,8% від чисельності всього населення. В результаті соціальної стигми і важкого психологічного вантажу більше 100 мільйонів чоловік схильні до цього захворювання. Вітіліго – порушення пігментації, що виражається в зникненні пігменту меланіну на окремих ділянках шкіри.

Всесвітній день панування кішок

Всесвітній день проти відмови від домашніх тварин

Дата на 2022 рік. Ініціатива Solidarité Refuges, благодійної організації у Булонь-Біянкурі, Франція. Проводять в останню суботу червня.

Всесвітній день The Beatles.

Яке релігійне свято

День пам'яті преподобного Онуфрія Великого.

Народні прикмети на 25 червня

Рясні роси – на хороший урожай.

Дощ хліб прибиває, а сонце піднімає.

Якщо хмари здаються злегка білими – чекай граду.

Багато білок стрибає по деревах поблизу житлових будинків – до дощового року.

Гуси і качки на річці часто пірнають і б'ють крилами по воді – скоро прийде гроза.

Що не можна робити 25 червня

Не варто лягати раніше півночі, інакше плани і мрії так і не реалізуються.

Не рекомендується носити темний одяг, бо сонце «образиться» і напустить на землю величезну кількість опадів і вітер.

Вагітним жінкам 25 червня забороняється дозволяти гладити свій живіт. Вважається, що дитина народиться дуже довірливою, а це може сильно нашкодити в житті.

Не дозволяйте малюкам спати на чужих подушках, а то їх стануть мучити нічні кошмари.

У кого іменини 25 червня?

Іменини сьогодні святкують Андрій, Анна, Арсеній, Вассіан, Єфросинія, Іван, Іона, Іраклемон, Онуфрій, Петро, Степан (Стефан), Феофіл, Доротея, Люція, Вільгельм.