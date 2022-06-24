Змінилася тривалість комендантської години у Дніпрі та Кам’янському

У решті міст Дніпропетровської області комендантська година залишається без змін

Міста Дніпро та Кам’янське скоротили тривалість комендантської години. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко у Telegram.

Тепер тривалість комендантської години буде з 24:00 до 5:00.

«Скоротили комендантську годину у Дніпрі та Кам’янському. Вона діяла з 23:00 до 5:00. А вже відзавтра на годину менше - від опівночі і до 5 ранку. У всіх інших - без змін. Комендантська година, як і раніше, діє з 23:00 до 5:00», – зазначив він.

Зазначимо, повномасштабна війна Росії проти України триває вже чотири місяці. Наразі йде 121-ша доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню.

Противник не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької та Луганської областей.

Нагадаємо, рашисти з «Ураганів» ударили по Дніпропетровщині, є руйнування.

Також рашисти обстріляли населені пункти південних передмість Запоріжжя, зокрема, Кушугумську ОТГ. У переважній більшості пошкодження житлового фонду у приватному секторі не є критичним.