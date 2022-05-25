25 травня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

Якщо ранок теплий і сонячний, літо буде посушливе

У середу, 25 травня,триває 91 день повномасштабної війни з РФ.

Також сьогодні відзначається:

День філолога

Свято приурочене роботі лінгвістів, літературознавців, вчителів та викладачів в області мови і літератури, бібліотекарів, перекладачів-філологів і всіх, хто має філологічну освіту.

Філологія вивчає сотні аспектів усного та писемного мовлення – від особливостей вимови звуків (фонетика) до історії походження кожного слова (етимологія), а також досліджує літературні твори – від анекдотів до багатотомних романів.

Міжнародний День розсіяного склерозу

Тиждень солідарності з народами несамокерованих територій

Міжнародний день зниклих дітей

25 травня під всьому світі активно привертається увага до пошуку дітей, які зникли безвісти, а також висвітлюється проблема насильства над дітьми.

В Україні вперше Міжнародний день зниклих дітей відзначався в минулому році з ініціативи Всеукраїнської громадської організації «Магнолія». Була заснована акція, в якій могли взяти участь телеканали, розмістивши у верхньому кутку екранів символ цього дня – незабудку. У минулому році до цієї акції приєдналися 10 українських телеканалів.

Всесвітній день щитовидної залози

25 травня в різних країнах світу проводяться заходи з метою підвищити рівень знань населення про захворювання щитовидної залози, методи їх лікування та профілактики. Кращих лікарів нагороджують почесними грамотами, дипломами за успіхи в лікуванні захворювань щитовидної залози.

Влаштовуються просвітницькі лекції, конференції, семінари. Учасники виступають з доповідями про актуальні проблеми ендокринних захворювань. Благодійні фонди збирають кошти на допомогу хворим.

Яке релігійне свято

25 травня православна церква відзначає пам'ять святителя Епіфанія Кіпрського.

Епіфаній жив в IV столітті і був за походженням фінікійцем. Він здобув освіту в будинку багатого єврея і тому спочатку був іудеєм. До християнства Епіфаній звернувся після того, як побачив ченця Лукіана, який у нього на очах віддав жебракові свій одяг. Вражений таким милосердям, Епіфаній попросив наставити його в християнство.

Епіфаній прославився на архієрейській кафедрі великою вірою, любов'ю і милосердям до бідних, а також простим характером.

Народні прикмети

Ясна ранкова зоря – до жаркого, пожежного літа.

Якщо ранок теплий і сонячний, літо буде посушливе.

В повітрі розноситься аромат акації – до сонячного дня.

Багато хрущів – до посушливого літа.

Лисиця в село забігла – до біди.

Гусак себе общипує – до негоди.

Чайки далеко від берега не відлітають, на воду не сідають – до затяжної негоди.

Горобина пізно розцвіла – до пізньої і довгої осені.

Соловей всю ніч співає – на хорошу погоду.

Що не можна робити:

зрізати латаття (водяну лілію) – тільки зривати, а то кошмари мучити будуть;

напиватися, зловживати алкоголем.

Що можна робити

Дівчатам рекомендується носити одяг червоного кольору – за прикметою, це обіцяє удачу і щастя в житті.

Щоб в будинку була удача – потрібно сьогодні зірвати гілочку горобини і поставити вдома в воду: чим довше та простоїть, тим щасливіша буде сім'я.

У кого сьогодні іменини?

Іменини 25 травня святкують Герман, Денис, Іван, Петро, Семен, Федір і Євдокія.