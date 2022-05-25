25 травня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
Якщо ранок теплий і сонячний, літо буде посушливе
У середу, 25 травня,триває 91 день повномасштабної війни з РФ.
Також сьогодні відзначається:
-
День філолога
Свято приурочене роботі лінгвістів, літературознавців, вчителів та викладачів в області мови і літератури, бібліотекарів, перекладачів-філологів і всіх, хто має філологічну освіту.
Філологія вивчає сотні аспектів усного та писемного мовлення – від особливостей вимови звуків (фонетика) до історії походження кожного слова (етимологія), а також досліджує літературні твори – від анекдотів до багатотомних романів.
-
Міжнародний День розсіяного склерозу
-
Тиждень солідарності з народами несамокерованих територій
-
Міжнародний день зниклих дітей
25 травня під всьому світі активно привертається увага до пошуку дітей, які зникли безвісти, а також висвітлюється проблема насильства над дітьми.
В Україні вперше Міжнародний день зниклих дітей відзначався в минулому році з ініціативи Всеукраїнської громадської організації «Магнолія». Була заснована акція, в якій могли взяти участь телеканали, розмістивши у верхньому кутку екранів символ цього дня – незабудку. У минулому році до цієї акції приєдналися 10 українських телеканалів.
-
Всесвітній день щитовидної залози
25 травня в різних країнах світу проводяться заходи з метою підвищити рівень знань населення про захворювання щитовидної залози, методи їх лікування та профілактики. Кращих лікарів нагороджують почесними грамотами, дипломами за успіхи в лікуванні захворювань щитовидної залози.
Влаштовуються просвітницькі лекції, конференції, семінари. Учасники виступають з доповідями про актуальні проблеми ендокринних захворювань. Благодійні фонди збирають кошти на допомогу хворим.
Яке релігійне свято
25 травня православна церква відзначає пам'ять святителя Епіфанія Кіпрського.
Епіфаній жив в IV столітті і був за походженням фінікійцем. Він здобув освіту в будинку багатого єврея і тому спочатку був іудеєм. До християнства Епіфаній звернувся після того, як побачив ченця Лукіана, який у нього на очах віддав жебракові свій одяг. Вражений таким милосердям, Епіфаній попросив наставити його в християнство.
Епіфаній прославився на архієрейській кафедрі великою вірою, любов'ю і милосердям до бідних, а також простим характером.
Народні прикмети
- Ясна ранкова зоря – до жаркого, пожежного літа.
- Якщо ранок теплий і сонячний, літо буде посушливе.
- В повітрі розноситься аромат акації – до сонячного дня.
- Багато хрущів – до посушливого літа.
- Лисиця в село забігла – до біди.
- Гусак себе общипує – до негоди.
- Чайки далеко від берега не відлітають, на воду не сідають – до затяжної негоди.
- Горобина пізно розцвіла – до пізньої і довгої осені.
- Соловей всю ніч співає – на хорошу погоду.
Що не можна робити:
- зрізати латаття (водяну лілію) – тільки зривати, а то кошмари мучити будуть;
- напиватися, зловживати алкоголем.
Що можна робити
Дівчатам рекомендується носити одяг червоного кольору – за прикметою, це обіцяє удачу і щастя в житті.
Щоб в будинку була удача – потрібно сьогодні зірвати гілочку горобини і поставити вдома в воду: чим довше та простоїть, тим щасливіша буде сім'я.
У кого сьогодні іменини?
Іменини 25 травня святкують Герман, Денис, Іван, Петро, Семен, Федір і Євдокія.