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    25 травня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

    Цього дня святкують День філолога - 25 травня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
    Цього дня святкують День філолога
    фото з відкритих джерел

    Якщо ранок теплий і сонячний, літо буде посушливе

    У середу, 25 травня,триває 91 день повномасштабної війни з РФ.

    Також сьогодні відзначається:

    • День філолога

    Свято приурочене роботі лінгвістів, літературознавців, вчителів та викладачів в області мови і літератури, бібліотекарів, перекладачів-філологів і всіх, хто має філологічну освіту.

    Філологія вивчає сотні аспектів усного та писемного мовлення – від особливостей вимови звуків (фонетика) до історії походження кожного слова (етимологія), а також досліджує літературні твори – від анекдотів до багатотомних романів.

    • Міжнародний День розсіяного склерозу

    • Тиждень солідарності з народами несамокерованих територій

    • Міжнародний день зниклих дітей

    25 травня під всьому світі активно привертається увага до пошуку дітей, які зникли безвісти, а також висвітлюється проблема насильства над дітьми.

    В Україні вперше Міжнародний день зниклих дітей відзначався в минулому році з ініціативи Всеукраїнської громадської організації «Магнолія». Була заснована акція, в якій могли взяти участь телеканали, розмістивши у верхньому кутку екранів символ цього дня – незабудку. У минулому році до цієї акції приєдналися 10 українських телеканалів.

    • Всесвітній день щитовидної залози

    25 травня в різних країнах світу проводяться заходи з метою підвищити рівень знань населення про захворювання щитовидної залози, методи їх лікування та профілактики. Кращих лікарів нагороджують почесними грамотами, дипломами за успіхи в лікуванні захворювань щитовидної залози.

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    Влаштовуються просвітницькі лекції, конференції, семінари. Учасники виступають з доповідями про актуальні проблеми ендокринних захворювань. Благодійні фонди збирають кошти на допомогу хворим.

    Яке релігійне свято

    25 травня православна церква відзначає пам'ять святителя Епіфанія Кіпрського.

    Епіфаній жив в IV столітті і був за походженням фінікійцем. Він здобув освіту в будинку багатого єврея і тому спочатку був іудеєм. До християнства Епіфаній звернувся після того, як побачив ченця Лукіана, який у нього на очах віддав жебракові свій одяг. Вражений таким милосердям, Епіфаній попросив наставити його в християнство.

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    Епіфаній прославився на архієрейській кафедрі великою вірою, любов'ю і милосердям до бідних, а також простим характером.

    Народні прикмети

    • Ясна ранкова зоря – до жаркого, пожежного літа.
    • Якщо ранок теплий і сонячний, літо буде посушливе.
    • В повітрі розноситься аромат акації – до сонячного дня.
    • Багато хрущів – до посушливого літа.
    • Лисиця в село забігла – до біди.
    • Гусак себе общипує – до негоди.
    • Чайки далеко від берега не відлітають, на воду не сідають – до затяжної негоди.
    • Горобина пізно розцвіла – до пізньої і довгої осені.
    • Соловей всю ніч співає – на хорошу погоду.

    Що не можна робити:

    • зрізати латаття (водяну лілію) – тільки зривати, а то кошмари мучити будуть;
    • напиватися, зловживати алкоголем.

    Що можна робити

    Дівчатам рекомендується носити одяг червоного кольору – за прикметою, це обіцяє удачу і щастя в житті.

    Щоб в будинку була удача – потрібно сьогодні зірвати гілочку горобини і поставити вдома в воду: чим довше та простоїть, тим щасливіша буде сім'я.

    У кого сьогодні іменини?

    Іменини 25 травня святкують Герман, Денис, Іван, Петро, Семен, Федір і Євдокія.

    Теги: росія окупанти церква акція війна православна церква Україна село Епіфаній населення окупація літо #stoprussia
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    25 травня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони