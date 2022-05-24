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    Економіка та фінанси

    США допоможуть РФ наблизитися до дефолту: йдеться про важливий дозвіл

    Москва втратить економічний інструмент&nbsp; - США допоможуть РФ наблизитися до дефолту: йдеться про важливий дозвіл
    Москва втратить економічний інструмент 
    фото з відкритих джерел

    Росію позбавлять можливості обслуговувати її суверенний борг

    Сполучені Штати не будуть продовжувати ключову ліцензію, термін дії якої закінчується в середу і яка дозволяла Росії робити виплати американським власникам облігацій, що може наблизити Москву до межі дефолту. Про це повідомляє Reuters.

    Міністерство фінансів США повідомило у вівторок, що не буде продовжувати ліцензію, термін дії якої закінчується о 12:01 за місцевим часом (04:01 за Грінвічем) у середу.

    Ця ліцензія дозволяла Росії в умовах санкцій здійснювати платежі за своїм суверенним боргом громадянам США.

    Відмова дозволила Москві продовжувати виплачувати відсотки та основну суму та запобігти дефолту по своєму державному боргу.

    Як повідомлялося, влада США розглядає це обмеження як посилення фінансового тиску на РФ, наслідки якого будуть для російської економіки більш руйнівними.

    Раніше повідомлялося, що США планують заблокувати Росії виплати за держборгом.

    Нагадаємо, очільниця мінфіну США зробила важливу заяву щодо дефолту Росії після 25 травня.

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    Теги: росія окупанти США війна ліцензія Україна дефолт влада окупація #stoprussia
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    США допоможуть РФ наблизитися до дефолту: йдеться про важливий дозвіл