28 серпня - Успіння Пресвятої Богородиці: що не можна робити



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Сьогодні, 28 серпня, віряни вшановують Успіння Пресвятої Богородиці

28 серпня закінчується Успенський піст та починається Успіння Пресвятої Богородиці

28 серпня в народному календарі відзначають Успіння Богородиці. Цього дня завершується Успенський піст. Свято також називається Перша Пречиста або Успіння.

Успіння Пресвятої Богородиці

Після двотижневого Успенського посту, 28 серпня, православні християни святкують одне з дванадцяти найбільших свят церковного року – Успіння Пресвятої Богородиці.

Свято має подвійний зміст: людська скорбота поєднується з упевненістю в тому, що смерті як знищення і небуття не існує.

«Згідно з церковним переданням, в день, коли Богоматір мала відійти у вічність, апостоли залишили місця своєї проповіді та дивним чином зібрались в Єрусалимі, щоб попрощатись з Пресвятою Богородицею та здійснити погребіння її пречистого тіла. Перебуваючи навколо її ложа, вони були засліплені яскравим світлом, в якому явився Христос в оточенні ангелів та архангелів. У цей момент чиста душа Діви Марії без страждання, ніби уві сні, відійшла до Господа. Іконографічна традиція свята розповідає, що Богородиця віддала свою чисту душу в руки свого Сина і Господа Ісуса Христа, а в цей час з небес лунали звуки ангельських хорів», – розповідає отець Віктор.

В Євангелії не вказано про те, коли саме і де відбулося Успіння Божої Матері, а більшість відомостей про Її земне життя та відхід у вічність залишились з церковного передання від апостолів та їхніх учнів.

«Церковний переказ розповідає, що святий апостол Фома, який прибув із запізненням, засмутився, що не зміг бути біля Богородиці в останні хвилини її земного життя. Щоб він міг попрощатись з її тілом, апостоли відкотили надгробний камінь. Але на подив усіх всередині були тільки ризи Діви Марії. Її тіло, як і душа, було взяте Господом на Небо», – зазначає отець Віктор.

Апостоли поховали тіло Божої Матері, згідно з Її бажанням у Гефсиманському саду – в печері, де спочивали тіла Її батьків і праведного Йосифа.

Успіння належить до найдавніших Богородичних свят, яке з’явилось в Єрусалимі одразу після Вселенського Собору в Ефесі (431 рік). У VI сторіччі це свято отримує свою теперішню назву – Успіння Пресвятої Богородиці.

В Україні свято набуло особливого вшанування. Три лаври України: Києво-Печерська, Почаївська, Святогірська – присвячені цьому святу. Також Успінню Божої Матері в Україні присвячена велика кількість храмів.

Традиції

У народі свято Успіння Пресвятої Богородиці ще називають першою Пречистою. Протягом осіннього періоду є три Пречистi: 28 серпня, 21 вересня і 14 жовтня.

Про них у народi кажуть: «Перша Пречиста жито засiває, друга – дощем поливає, а третя – снігом покриває». Пiсля Успiння Пресвятої Богородицi настає весiльна пора.

Сни в ніч на Успіння вважаються віщими. Якщо щось побачили в ніч із 27 на 28 серпня, то може не скоро, але сон обов’язково збудеться в реальному житті.

Вдень неодмінно треба сходити в церкву, поставити свічку та молитися перед іконою Успіння Пресвятої Богородиці. Попросити в неї про захист та подякувати за все.

Що не можна робити у свято Успіння

Не можна ходити босими ногами по росі в цей день. Вважається, що у свято роса — це сльози Богородиці. Якщо ослухатися — можна накликати на себе погану долю та нещастя.

Не можна вдягати старе чи незручне взуття, бо, як натрете ноги в цей день, то весь життєвий шлях буде в мозолях.

Не можна в цей день стригтися, особливо, дівчатам. Бо можна розгнівати Діву Марію.

Не можна сваритися, особливо, з родиною. Не думайте зле, навіть, про ворогів та не бажайте їм зла цього дня — воно неодмінно повернеться.

Не можна шити, різати, взагалі користуватися голками, ножами чи ножицями. Навіть хліб ламають у свято руками, щоби не різати.

Не можна працювати та прибирати, прати тощо. Ні вдома, ні на городі чи у дворі.

Народні прикмети на погоду

За народними прикметами, якщо на першу Пречисту гарна погода – вся осінь буде гарна.