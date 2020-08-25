Поліція влаштувала концерт на Володимирській гірці (фото)



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Музиканти оркестру столичної поліції виконали партію композицій Фото: Нацполіція

Оркестр столичної поліції дві години розважав киян і гостей міста

24 серпня оркестр столичної поліції подарував киянам та гостям міста музичний сувенір.

З нагоди 29-ї річниці незалежності України на Володимирській гірці музиканти у погонах впродовж двох годин дарували учасникам святкових заходів гарній настрій та дивували різноманітним репертуаром. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Музиканти оркестру столичної поліції виконали партію композицій, серед яких українські патріотичні пісні, джазові мелодії та класика світової естради.

Також, аби створити святковий настрій та подарувати людям гарні спогади про цей день, правоохоронці дарували дорослим та дітям символічні подарунки.

Як повідомлялося, у Києві 24 серпня пройшов Марш захисників України.

На Софійській площі відбулося офіційне святкування Дня Незалежності. Там президент Зеленський заявив, що великий парад відбудеться тоді, коли Україна поверне всі свої території.