27 серпня – яке сьогодні свято та чого не можна робити



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27 серпня - Михей-Тиховій

27 серпня завершується Успенський піст

Яке сьогодні релігійне свято

27 серпня Православна церква вшановує пам’ять «малого» біблійного пророка Михея.

27 серпня вшановують пам’ять святого пророка Міхея, який, згідно запевненнями вчених, жив у VIII столітті до нашої ери на території Іудеї. Вважається, що Міхей став автором пророчої книги і основоположником тенденції спрощувати іудаїзм і його суть. Головне завдання для віруючого Міхей бачив у смиренні, слухняності і здійсненні добрих вчинків. До слова, саме Міхей одним з перших став говорити про прихід Ісуса Христа на землю.

У народі Міхея прозвали Тиховієм, оскільки 27 серпня було прийнято спостерігати за вітром і аналізувати, якою буде погода в найближчі дні. Вшановували мулярів, особливо тих, хто займався будівництвом храмів. Також вважали, що Міхей протегує тим, хто хоче придбати житло. Цікаво, що мулярів на Русі навіть трохи боялися, адже вони могли влаштувати злий жарт – наприклад, закласти гусяче перо в комин, і тоді кожен раз при розпалюванні піч буде «стогнати», чим дуже лякатиме домочадців.

27 серпня завершується Успенський піст – настає пора М’ясоїда. Грають весілля і кажуть, що Міхєєв день – це остання можливість в цьому році засвататися до вподобаної дівчини.

Відомо, що в цей день дулі досить сильні вітри, за якими люди судили про погоду на наступні дні. На полях 27 серпня можна було сіяти озимину. За астрономічним календарем це був початок осені. З дерев починає облітати листя, а повітря з кожним днем стає все прохолодніше. Зате починається пора весіль.

Традиції та обряди

У народі 27 серпня святкується як День каменяра. Будівельники храмів і кам’яних справ майстри завжди користувалися пошаною на Русі. Деякі їх навіть побоювалися і даремно намагалися не дратувати і не ображати. Адже каменяр знає багато секретів, як побудувати будинок, щоб він простояв не одну сотню років, а в помсту може зробити з ним що-небудь недобре.

27 серпня — останній день Успенського посту. Починається осінній м’ясоїд — час весіль.

Наші предки старалися в цей день закінчити всі роботи в полі. Допомагали і тим, у кого не було чоловіка в будинку — вдовам і сиротам.

Народну назву «Тиховій» свято отримало із-за спостережень за вітром у цей день.

Народні прикмети на погоду на 27 серпня

Тихий вітер в саду – суха осінь в лісі.

Якщо журавлі полетіли в теплі краї, то до середини жовтня мороз вдарить. Якщо ні, то зима пізніше настане.

Якщо дме сильний вітер, то вересень дощовим буде.

Якщо день безвітряний, то у вересні практично не буде опадів.

Сильний вітер після довгого затишшя – до дощу.

Ранкова зоря яскраво-червоного кольору – до сильного вітру.

Якщо цей день випадає на молодика, то через тиждень погода може кардинально змінитися.

Чого не можна робити 27 серпня

В цей день не можна лінуватися, інакше ви самі накличете на себе біду. А якщо хтось запропонує вам товар, не відмовляйтеся. Все, що ви купите сьогодні за повір'ям принесе хоча б трохи удачі. А все тому що вважається, що торговцям допомагає добрий дух удачі.

Іменини

У вівторок, 27 серпня, іменини відзначають власники таких імен: Аркадій, Василь, Володимир, Матвій, Михей, Микола, Федір, Єва, Євдокія.