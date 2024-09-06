Росія готує нові удари по енергосистемі? Шмигаль зробив заяву

За словами прем'єра, Україна вже знає розвіддані про те, що готуються наступні масовані ракетні атаки

«Ворог не буде давати нам такої «розкоші» просто жити спокійно»

Росія вже проводить підготовку до нових масованих атак на українську енергосистему. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Верховній Раді.

Очільник уряду запевнив, що у разі, якщо ситуація в енергосистемі не зміниться, то зима може минути без відключень.

«Але ми розуміємо, що ворог не буде давати нам такої «розкоші» просто жити спокійно, їхня терористична й геноцидна політика буде продовжуватись», – заявив Шмигаль.

За його словами, Україна вже знає розвіддані про те, що готуються наступні масовані ракетні та дронові удари по енергосистемі. Премʼєр додав, що «якщо будуть далі атаки продовжуватись – ми зробили все необхідне».

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін звинуватив Київ у начебто «ударах» по Курській АЕС та погрожує бити по українських АЕС.

Путін назвав «дуже небезпечними терактами удари ЗСУ по Курській АЕС» і запропонував Європі «уявити наслідки дзеркальної відповіді».

За оцінкою Інституту вивчення війни, російські офіційні особи намагалися використати візит генерального директора Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаеля Гроссі на Курську атомну електростанцію, аби представити Україну загрозою радіаційного інциденту, який мав би підірвати західну підтримку України.

До слова, Російська Федерація передислокувала авіацію, яку застосовує для ударів авіаційними бомбами за межі радіусу удару Atacms. США зосереджені на допомозі Україні бути більш ефективною. Про це заявив глава Пентагону Ллойд Остін під час прес-конференції за підстумками «Рамштайну» у п'ятницю, 6 вересня.