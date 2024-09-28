28 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Сьогодні не слід скаржитися на життя

28 вересня відзначають Міжнародний день безпечного аборту, День свободи від голоду та Міжнародний день права знати. Віряни вшановують пам'ять преподобного Харитона Сповідника.

Міжнародний день безпечного аборту

Міжнародний день безпечного аборту було запроваджено 28 вересня у 2011 році. Цю подію запроваджено Всесвітньою організацією жінок по репродуктивним правам. ВООЗ зазначають, що кожного року здійснюється близько 25 млн підпільних абортів, які завдають великої шкоди здоров’ю жінок або навіть призводять до летальних наслідків. Можливість перервати небажану вагітність є невіднятним репродуктивним правом кожної жінки. Саме тому аборти мають бути легальними в усіх країнах світу.

У 85-90% випадків небажаної вагітності жінки обирають штучне переривання, яке в умовах медичного закладу проходить без ускладнень та шкоди для здоров’я. Використання новітніх технологій та спеціальних засобів, рекомендованих лікарями, консультування у спеціалістів знижує ризики травмувань та виникнення безплідності у жінок.

Міжнародний день права знати

28 вересня 2002 року було засновано Міжнародний день права знати у Болгарії на конференції громадських організацій, що спеціалізуються на захисті свободи інформації. Свято відзначається щорічно у той самий день. У 2015 році його підтвердило ЮНЕСКО. Україна є одною з країн-засновниць Міжнародного дня права знати.

Зазвичай 28 вересня громадські організації займаються поширенням ідеї про право на вільний доступ до знань та будь-якої публічної інформації. У 2013 році у київському кінотеатрі «Кінопанорама» було показано фільм «Відкритий доступ», що був присвячений Міжнародному Дню права знати.

День свободи від голоду

28 вересня є Днем свободи від голоду. Свято має на меті поширювати обізнаність щодо проблеми нестачі продовольства. 2006 року День свободи від голоду ввела некомерційна всесвітня організація Freedom from Hunger. Компанія працює в 19 країнах світу, де є нестача природних ресурсів, і допомагає боротися з голодом.

В історії України та всього світу є чимало випадків смерті від голоду. За даними міжнародної організації Freedom from Hunger, сьогодні кожна сьома людина страждає від постійного недоїдання, а у багатонаселених країнах з нестачею сировини рівень голодування серед людей значно підвищується.

Яке церковне свято 28 вересня

28 вересня у церковному календарі – День пам’яті преподобного Харитона Сповідника. Харитон Сповідник жив у IV столітті, в Іконії (наразі це турецьке місто Конья). У ті часи римський імператор Авреліан влаштовував гоніння на християн. Потрапив під них і Харитон.

Прикладом для єпископа слугувала мучениця Фекла, його землячка, яка мученицьки загинула за віру. Харитон вирішив, що вчинить так само, але імператора Авреліана вбили, а новий правитель наказав відпустити Харитона. Тож святий вирішив присвятити своє життя Богу і вирушив до Єрусалима.

Дорогою на нього напали розбійники, зв'язали його, і залишили його з собою у печері. Харитон став чекати смерті, але у печеру заповзла змія та отруїла своєю отрутою вино, яке випили розбійники та загинули після. Преподобний вирішив залишитися жити в печері, з часом у нього з'явилися послідовники, а пізніше виникла Фаранська лавра – дуже знаменита в Палестині.

Святий Харитон покинув її, щоб бути наодинці, і пішов у пустелю. Там він, у печерах Сорокаденної гори, заснував Єрихонську лавру, а пізніше перейшов уже на нове місце і створив там Суккійську лавру. Неподалік від неї в печері преподобний Харитон Сповідник і провів залишок життя, але помирати вирушив у свою першу обитель – Фаранську лавру. Поховали його в церкві, яку побудували на місці тієї самої печери розбійників.

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Що не можна робити сьогодні

Не слід скаржитися на життя.

Не можна займатися прибиранням.

Забороняється ділитися планами на майбутнє.

Народні прикмети і традиції

Дме холодний вітер – літо наступного року буде теплим;

ясно – зима буде сніжною та холодною;

високо летять гуси – до повені взимку;

коли опадає листя, то лягає тильним боком – буде гарний урожай наступного року.

Пам’ятні дати

У 2001 році фінський парламент прийняв закон про дозвіл одностатевих шлюбів.

У 1999 році бразильський футболіст Роналдо призначений послом миру в Косово. Він очолить кампанію по боротьбі з бідністю в цьому регіоні.

Ця акція була частиною програми ООН по боротьбі з бідністю в усьому світі.

У 1994 році у Франції відбулася прем'єра фільму «Леон-кілер».

У 1979 році припинено існування СЕНТО – Організації Центрального договору. Це було військово-політичне угруповання на Близькому і Середньому Сході. Створено з ініціативи Великобританії, США, а також Туреччини. Існувало в 1955-1979 роках.

У 1968 році пісня групи «Бітлз» «Hey Jude» на дев'ять тижнів очолила американський хіт-парад.

У 1944 році червоноармійські війська почали Бєлградську операцію.

У 1940 році вторгнення італійських військ в Королівство Греція.

У 1939 році СРСР і Третій Рейх підписали нові (після пакту Молотова – Ріббентропа) секретні протоколи до Договору про дружбу і кордони, згідно з яким західний кордон СРСР встановлювався по річках Західний Буг і Нарев і в сферу впливу Радянського Союзу відходили Литва та Бессарабія.

У 1920 році війська Врангеля зайняли Маріуполь.

У 1870 році війська Пруссії захопили Страсбург.

У 1864 році у Лондоні створений I Інтернаціонал (міжнародне суспільство робочих).

У 1794 році у Петербурзі створений альянс Російської імперії, Великобританії та Австрійської монархії проти Наполеона.

У 1773 році на Уралі та в Поволжі почалося повстання під керівництвом донського козака Омеляна Івановича Пугачова.

У 1651 році між Богданом Хмельницьким і поляками укладений Білоцерківський мир.

У 1618 році у Брюсселі відкритий перший в світі ломбард.

У 1066 році нормани на чолі з Вільгельмом Завойовником вторглися до Королівства Англія.

Іменини

День ангела сьогодні відзначають: Валентин, В'ячеслав, Георгій, Іван, Кирило, Макар, Марк, Нестор, Олександр, Остап, Ганна, Марія, Тетяна, Уляна.