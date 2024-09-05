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Збитки на мільярд: ДБР повідомило про підозру експосадовцю Міноборони

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Збитки на мільярд: ДБР повідомило про підозру експосадовцю Міноборони
За інформацією ЗМІ у правоохоронних органах, підозрюваний – Богдан Хмельницький, який підписував контракт на закупівлю яєць по 17 грн за штуку
фото з відкритих джерел

Через дії посадовця, як підозрюють в ДБР, Україна зазнала збитків майже на 1,2 млрд грн

Працівники ДБР повідомили про підозру у недбалому ставлені до служби одному з екскерівників Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

За інформацією ДБР та ОГПУ, після початку повномасштабної війни високопосадовець закупив на потреби армії паливно-мастильні матеріали, нафти і дистилянтів для техніки спеціального призначення. Під час закупівель чиновник включив в оплату податок на додану вартість, що було протиправним.

Таким чином державі було завдано збитків майже на 1,2 млрд грн.

За інформацією джерел «Суспільного» у правоохоронних органах, підозрюваний – це Богдан Хмельницький.

Йому оголосили про підозру в недбалому ставленні до військової служби (ч. 4 ст. 425 КК України). За цією статтею максимальне покарання – 8 років позбавлення волі. Наразі до суду подали клопотання про обрання запобіжного заходу Хмельницькому, ДБР проводить досудове розслідування.

Нагадаємо, у лютому Хмельницькому оголосили підозру за фактом розтрати ним державних коштів на суму 107 796 050 грн та щодо забезпечення підрозділів Збройних сил неякісними бронежилетами у кількості 5700 шт. Також саме Богдан Хмельницький підписував контракт на закупівлю яєць по 17 гривень за штуку. Однак у травні 2023 року Хмельницький вийшов із СІЗО.

Також сьогодні правоохоронці ліквідували корупційну схему при нарахуванні соцвиплат військовим ЗСУ. Затримано керівника відділу Департаменту фінансів Міноборони і двох його спільників – начальника фінслужби військової частини та колишнього військовослужбовця. 

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Теги: Міноборони прокурор чиновник розслідування Україна

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Кримінал

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