У вересні розпочинється новий навчальний рік, а також відзначають День миру в Україні та Міжнародний день миру

На вересень припадає багато свят та пам'ятних дат

У вересні українці святкують День Знань та згадують пам'ятні дати: День пам’яті жертв фашизму, День пам'яті трагедії Бабиного Яру та День закінчення Другої Світової війни. На які дні припадають свята і пам'ятні дати та чи будуть додаткові вихідні – читайте далі.

Робочі, святкові та вихідні дні у вересні 2024 року

Оскільки вересень не має свят, на які призначаються додаткові вихідні, цей місяць матиме стандартний розподіл робочих та вихідних днів:

21 робочий день (понеділок-п'ятниця): 2-6, 9-13, 16-20, 23-27, 30 вересня

2-6, 9-13, 16-20, 23-27, 30 вересня 9 вихідних днів (суботи та неділі): 1, 7-8, 14-15, 21-22, 28-29 вересня

Також зазначаємо, що відповідно до закону «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» додаткових вихідних не передбачається в будь-якому разі.

Що святкуємо у вересні 2024: міжнародні та державні свята

Державні і міжнародні свята та пам'ятні дати у вересні 2024 року інфографіка: glavcom.ua

На серпень припадає 15 державних та міжнародних свят: