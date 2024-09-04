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Державні і міжнародні свята та пам'ятні дати у вересні 2024 року

Тетяна Єрмоленко
glavcom.ua
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Державні і міжнародні свята та пам'ятні дати у вересні 2024 року
У вересні розпочинється новий навчальний рік, а також відзначають День миру в Україні та Міжнародний день миру
фото з відкритих джерел

На вересень припадає багато свят та пам'ятних дат

У вересні українці святкують День Знань та згадують пам'ятні дати: День пам’яті жертв фашизму, День пам'яті трагедії Бабиного Яру та День закінчення Другої Світової війни. На які дні припадають свята і пам'ятні дати та чи будуть додаткові вихідні – читайте далі.

Робочі, святкові та вихідні дні у вересні 2024 року

Оскільки вересень не має свят, на які призначаються додаткові вихідні, цей місяць матиме стандартний розподіл робочих та вихідних днів:

  • 21 робочий день (понеділок-п'ятниця): 2-6, 9-13, 16-20, 23-27, 30 вересня
  • 9 вихідних днів (суботи та неділі): 1, 7-8, 14-15, 21-22, 28-29 вересня

Також зазначаємо, що відповідно до закону «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану»  додаткових вихідних не передбачається в будь-якому разі. 

Що святкуємо у вересні 2024: міжнародні та державні свята

Державні і міжнародні свята та пам'ятні дати у вересні 2024 року
Державні і міжнародні свята та пам'ятні дати у вересні 2024 року
інфографіка: glavcom.ua

На серпень припадає 15 державних та міжнародних свят: 

  • 1 вересня – День знань, День підприємця.
  • 2 вересня – День закінчення Другої світової війни, День міста Одеса, День міста Суми.
  • 5 вересня – Міжнародний день благодійності.
  • 7 вересня – День воєнної розвідки України (День військової розвідки).
  • 8 вересня – День міста Дніпро, День пам'яті жертв фашизму, День працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості України, Міжнародний день грамотності, Міжнародний день солідарності журналістів.
  • 9 вересня – Міжнародний день краси, День тестувальника.
  • 10 вересня – Всесвітній день запобігання самогубствам.
  • 12 вересня – День програміста.
  • 14 вересня – День танкових військ України, День українського кіно, День фізкультури та спорту, День міст Житомир, Луцьк, Миколаїв, Луганськ, Вінниця.15 вересня – День працівника лісу, Міжнародний день демократії, Всенародний день батька.
  • 16 вересня – Міжнародний день охорони озонового шару.
  • 17 вересня – День усиновлення, День працівників цивільного захисту України (День рятівника).
  • 20 вересня – День HR–менеджера, День рекрутера.21 вересня – День миру в Україні, Міжнародний день миру, День винахідника і раціоналізатора України, День міста Кропивницький, Херсон і Чернігів, День фармацевта.
  • 22 вересня – День осіннього рівнодення, День машинобудівника України.
  • 23 вересня – День міста Полтава.27 вересня – День туризму.
  • 28 вересня – День міста Хмельницький.
  • 29 вересня – День пам'яті трагедії Бабиного Яру, День серця, День вихователя і всіх дошкільних працівників.
  • 30 вересня – Міжнародний день перекладача, Всеукраїнський день бібліотек.

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Теги: календар свята

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