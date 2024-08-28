Київського таксиста заарештували за виправдовування російської агресії

За клопотанням прокуратури чоловікові обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою

За даними слідства, зрадник запевняв співрозмовників у тому, що Україна «ніколи не переможе у цій війні»

Мешканцю Києва, який працює у службі таксі, повідомлено про підозру у виправдовуванні збройної агресії Росії проти України. Про це повідомляє Київська обласна прокуратура на власній сторінці у Telegram.

За даними слідства, киянин з квітня 2024 року у телефонних розмовах зі своїми знайомими та родичами, а також клієнтами таксі, виправдовував російську агресію. Він захищав окупантів, які вбивали та розстрілювали цивільних людей під час евакуації з Бучі.

Також зрадник запевняв співрозмовників у тому, що Україна ніколи не переможе у цій війні, а Путін, натомість, «залишиться на коні».

Крім того, колаборант розповідав, що українців влада нібито «позбавляє прав» на їх житло.

Свого сина, який мав намір воювати проти окупантів в лавах Збройних Сил України, колаборант піддавав жорсткій критиці, запевняючи його у «неправильності поглядів», а також називав образливими словами.

Експерти встановили, що у висловлюваннях підозрюваного міститься інформація щодо виправдовування збройної агресії Росії проти України.

За клопотанням прокуратури чоловікові обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, Служба безпеки спільно із Національною поліцією нейтралізували на Чернігівщині диверсійну групу, яка на замовлення спецслужб РФ намагалася знищити об’єкти «Укрзалізниці» у прикордонні. За даними слідства, через підпали релейних шаф та сигнальних установок росіяни сподівалися зірвати перевезення особового складу, техніки та боєприпасів Сил оборони на передову.

Раніше повідомлялося, шо у Москві поліція затримала зрадника України, «політолога» та блогера, пропагандиста Олександра Семченка з Донецька, який активно підтримує Росію в агресії проти України. Він розігрував із себе борця за справедливість, але в результаті сам потрапив у поліцейську дільницю.

До слова, в Одесі поліцейські та СБУ затримали молодиків за підпали понад 15 автомобілів військовослужбовців.