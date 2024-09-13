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Хакери ГУР провели кібероперацію проти Росії: уражені військові та цивільні установи

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Хакери ГУР провели кібероперацію проти Росії: уражені військові та цивільні установи
Основна діяльність російського підприємства, яке було уражене ― видача електронних цифрових підписів
фото з відкритих джерел

Масив отриманих даних виставлять на продаж, а виручені кошти передадуть на потреби Сил безпеки і оборони України

Українські розвідники провели чергову успішну кібероперацію – зламали федеральний центр видачі цифрових підписів РФ. Про це повідомляє Головне управління розвідки (ГУР) Міноборони України в Telegram.

«У результаті атаки знищено терабайти важливих даних на серверах підприємства, а також отримано базу даних на півтора мільйона електронних цифрових підписів суб'єктів, що користувалися послугами російського федерального центру», – йдеться в повідомленні ГУР.

Зазначається, що масив отриманих даних виставлять на продаж, а виручені кошти передадуть на потреби Сил безпеки і оборони України.

Хакери ГУР провели кібероперацію проти Росії: уражені військові та цивільні установи фото 1
фото: ГУР

Повідомляється, що операцію здійснили спільно з активістами групи BO Team, а під удар потрапив російський федеральний центр «Основание», основна діяльність якого – видача електронних цифрових підписів.

«Серед клієнтів центру – причетні до ведення геноцидної війни проти України банківські, військові та інші державні й приватні установи, зокрема «Вєртольоти россії», «Альфа-Банк», «Транснєфть тєлєком», «Трансмашхолдінґ», «Сєрєбро маґадана», – повідомили в ГУР.

Розвідники додали, що казана компанія акредитована міністерством цифрового розвитку держави-агресора, вважається однією з найбільш захищених та надійних в Росії.

Нагадаємо, у день 33-ї річниці Незалежності України на 33 сайтах афільованих із росіянами підприємств із окупованих міст з'явилося зображення українського воїна з написом «Відновимо кордони до останнього метра». 

Така ілюстрація з’явилася на сайтах підприємства «Камаз-Центр» у Донецьку (автомобілі використовуються у військових цілях), «Айтіком» у Сімферополі (телекомунікаційні послуги для військових об’єктів), «Арістеліс» у Маріуполі (послуги з оформлення російських паспортів).

Раніше українські хакери здійснили масштабну кібератаку на Банк Росії та інші фінансові установи РФ.

До слова, співробітники Головного управління розвідки України здійснили кібератаку на російське підприємство з розробки ядерної зброї. Внаслідок операції Україна отримала багато корисної інформації.  

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Теги: Міноборони кібератака військові Україна Telegram послуги ГУР

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