29 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони

Не можна нині ледарювати, конфліктувати та зловживати алкоголем

Сьогодні, 29 жовтня, у світі відзначають:

Всесвітній день боротьби з інсультом

У 2006 році з ініціативи Всесвітньої організації, що займається проблемами інсульту (World Stroke Organization або WSO), вперше був заснований Всесвітній день боротьби з інсультом, який тепер щорічно відзначається 29 жовтня.

Статистика і дані з сайту ВООЗ: в глобальному масштабі 70% інсультів і 87% смертельних випадків, пов’язаних з інсультом, а також скорочення тривалості життя, викликане інвалідністю, зустрічаються в країнах з низьким і середнім рівнем доходів населення.

Протягом останніх десятиліть кількість випадків інсульту скоротилася на 42% в країнах з високим рівнем доходів. В середньому, інсульт став траплятися на 15 років раніше і викликає більше смертельних випадків.

День відлюдника

День військового фінансиста Збройних Сил України

Заснований у 1999 році наказом міністра оборони України.

День працівників служби позавідомчої охорони МВС

Міжнародний день псоріазу

Всесвітній день псоріазу проводиться з ініціативи Міжнародної Федерації Асоціацій хворих на псоріаз щорічно 29 жовтня, починаючи з 2004 р. Цей день присвячений людям, хворим на псоріаз або псоріатичний артрит.

Псоріаз – одне з найбільш поширених шкірних захворювань, на яке в середньому страждають від 2% до 7% жителів усієї планети. Причини виникнення і розвитку псоріазу досі не встановлені, є припущення, що у виникненні цієї хвороби відіграє роль генетична схильність.

Яке сьогодні релігійне свято

За церковним календарем сьогодні вшановують пам'ять мученика Лонгіна Сотника. Якщо вірити християнським переказам, то Лонгін Сотник був римським воїном, сотником, який пронизав списом бік розіп'ятого Ісуса Христа. Прізвисько Лонгін, швидше за все, походить від латинського longus («довгий», «високий») або ж від латинізованого грецького слова λόγχη («спис»).

Народні прикмети й традиції

Якщо 29 жовтня місяць мутнуватий і блідий – можливі мороз і сніг.

Сонце бреде у хмарах, як у тумані – до негоди.

Гусак на одній лапі стоїть – одягайся тепліше.

Вітер подув з півночі – дощу не буде, небо проясниться.

Ворона завжди дзьобом до вітру сідає.

Виникнення тривалих туманів – до відлиги.

Якщо лист хоч і пожовтів, але опадає слабо – морози настануть нескоро.

Що не можна робити сьогодні

У цей день не можна братися за серйозні справи, адже нічого не доведете до кінця;

Не слід сьогодні сваритися та конфліктувати, аби не гніватися до Різдва;

Не можна нині ледарювати, тож цілий день, проведений на дивані, не надто хороша ідея;

Не треба цього дня зловживати алкоголем і не переїдати.

Хто святкує день ангела

У п’ятницю, 29 жовтня, іменини відзначають Євген, Олексій, Георгій, Іван, Кузьма, Леонтій, а також Терентій.