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Ротань покинув посаду головного тренера олімпійської футбольної збірної України

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Ротань покинув посаду головного тренера олімпійської футбольної збірної України
Під керівництвом Ротаня молодіжна збірна України провела 47 матчів, а олімпійська збірна – 11 матчів
фото: Українська асоціація футболу

Руслана Ротаня було призначено головним тренером молодіжної збірної України 28 грудня 2018 року

У Руслана Ротаня, який був головним тренером молодіжної й олімпійської збірної України з футболу, закінчився контракт на перебування на цій посаді. Про це 13 серпня поінформувала Українська асоціація футболу.

«Закінчився контракт головного тренера олімпійської збірної України Руслана Ротаня і його тренерського штабу. Руслана Ротаня було призначено головним тренером молодіжної збірної України 28 грудня 2018 року», – ідеться в повідомленні.

Під його керівництвом молодіжна збірна України провела 47 матчів, а олімпійська збірна – 11 матчів. Ще одного разу Ротань був виконувачем обов’язків головного тренера національної збірної України.

Руслан Ротань (крайній зправа у першому ряду) та його штаб ще принесе чимало користі українському футболу, переконаний Андрій Шевченко
Руслан Ротань (крайній зправа у першому ряду) та його штаб ще принесе чимало користі українському футболу, переконаний Андрій Шевченко
фото: прес-служби УАФ

«Півфінал молодіжного Євро й історична перша участь у футбольному турнірі літньої Олімпіади назавжди будуть вписані в історію. Упевнений, тренерський досвід Руслана Ротаня і його штабу ще принесе чимало користі українському футболу», – сказав президент УАФ Андрій Шевченко

Руслан Ротань розпочав тренерську кар'єру 2018 року з посади асистента В'ячеслава Шевчука в донецькому "Олімпіку". У грудні 2018 року очолив збірну України U21, яку вивів на Євро 2023. 

Нагадаємо, президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко прокоментував питання ймовірної мобілізації і бронювання футболістів. Також він підкреслив, що наразі важливо продовжувати брати участь в змаганнях на найвищому рівні, представляючи Україну і постійно мобілізувати міжнародну спільноту на підтримку нашої держави.

До слова, 17-річний форвард «Вотфорда» та син легендарного футболіста Андрія Шевченка Крістіан отримав українське громадянство. Процедура тривала менше двох місяців. 

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Теги: Збірна України Андрій Шевченко Руслан Ротань президент

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