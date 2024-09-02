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«Наш обов'язок»: Польща націлилися на російські ракети

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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«Наш обов'язок»: Польща націлилися на російські ракети
Польща готується дати відсіч російській загрозі
фото із відкритих джерел

Глава МЗС Польщі Сікорський закликав збивати російські ракети над Україною

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський назвав знищення російських ракет над Україною боргом своєї країни. Про це пише Financial Times. За його словами, членство в НАТО не скасовує обов'язок країни захищати свій повітряний простір.

«Наявність членства в НАТО не переважає відповідальності країн захищати свій повітряний простір. Це наш конституційний обов'язок», – заявив він.

Сікорський додав, що це передбачає знищення чужих ракет у небі над Україною, поки вони не залетіли до повітряного простору Польщі. Українці не проти цього підходу, наголосив він.

Сікорський раніше заявив, що країна готова вивчити варіант, за якого вона збиватиме російські ракети над Україною. За його словами, офіційний Київ не проти таких дій із боку Варшави.

Нагадаємо, зранку 2 вересня польська авіація та літаки союзників були підняті в повітря для забезпечення безпеки польського повітряного простору після того, як Росія розпочала масовані удари по Україні. Про це повідомляє RMF24 з посиланням на Оперативне командування Збройних сил Польщі.

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Теги: росія Польща НАТО авіація Україна повітря

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