РФ конфіскувала у Google понад $100 млн: названо мету

Отримані гроші РФ були спрямовані на підтримку пропагандистських телеканалів, таких як RT та «Царьград ТВ»

Російська влада вилучила понад $100 млн у компанії Google для фінансування медіа, що підтримують війну Росії в Україні. Про це повідомляє The Telegraph.

Згідно з американськими документами, у 2022 році судові пристави конфіскували ці кошти з рахунків Google в російських банках. Отримані гроші були спрямовані на підтримку пропагандистських телеканалів, таких як RT та «Царьград ТВ».

У результаті цього російський підрозділ Google оголосив про банкрутство, звинувативши Кремль у незаконному вилученні активів. Судові документи підтверджують, що рішення про арешт банківських рахунків компанії було ухвалене московським судом після того, як Google був зобов'язаний компенсувати збитки телеканалу «Царьград ТВ», який належить олігарху Костянтину Малофєєву.

Додатково, Google також отримав судові рішення про виплату компенсацій RT і NFPT за видалення їхніх акаунтів і контенту з платформи YouTube. На захист своїх інтересів Google подала позови проти RT, «Царьград ТВ» та NFPT до американських і британських судів.

Нагадаємо, що сервіс контекстної реклами Google AdSense повністю згорне свою діяльність в російському інтернеті та відключить облікові записи користувачів із Росії.