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Мирослав Гай Блогер

Як штучний інтелект та нові дрони визначають хід війни

glavcom.ua
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Як РЕР та РЕБ змінюють правила гри на полі бою
фото: depositphotos.com

Чи стане штучний інтелект ключем до переваги на полі бою?

Щодо Рерів, Ребів та БПЛА. Війна дуже швидко помінялася і це розуміють вперше чергу ті, хто на ЛБЗ.

Головними засобами оборони стають РЕР та РЕБ.

Не пройде і пів року й фпв з обох боків будуть літаки зі штучним інтелектом та машинним зором, з мінімальним залученням пілотів.

Насиченість засобів РЕБ росте з двох боків. Усі можливі частоти застосування тактичних дронів буде погашено, що з нашого боку, що з боку противника.

Тому треба думати не тільки про засоби ураження у вигляді дронів, а про Артилерію, Авіацію та дрони зі штучним інтелектом та машинним зором, яких у нас ще не має багато, про нові програмні рішення, які знову поміняють весь розклад на ЛБЗ. А ще й про дрони з наведенням на засоби радіо перешкод.

Якщо встигнемо раніше ніж противник по БК, Авіації та застосуванню дронів зі штучним інтелектом та машинним зором, то матимемо перевагу.

P.S. Доречно пишуть у коментарях про фпв на кабелі з оптоволокна. Поки є обмеження з кілометражем, до 5 КМ. У бойових умовах, на мою думку, застосування недоречне, хіба дистанційне мінування, або скинути пляшку води пораненому, до якого не може вийти група евакуації. Але масове застосування на мою думку недоречне. Хоча сама технологія цікава.

І важливе уточнення. Лінія зіткнення буде завширшки 10 км у глибину, бо вражатиметься все і наше та чуже при будь-якій спробі рухатися вперед.

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Джерело
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Теги: війна Україна безпілотник дрон

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Мирослав Гай

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