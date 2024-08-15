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Тернопіль відзначає день міста: програма культурних заходів та цікавинки для містян

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Тернопіль відзначає день міста: програма культурних заходів та цікавинки для містян
Місто засноване 1540 року поляком Яном Амором Тарновським
фото з відкритих джерел

Місто відзначає свою 484-ї річницю

Цьогоріч День міста Тернополя вперше відзначатиметься 15 серпня. Таке рішення було прийняте у зв’язку з переходом на новоюліанський календар, адже традиційно це свято було в день християнського свята Успіння Пресвятої Богородиці, яке є храмовим празником у місті. Про це повідомляє місцевий портал.

Зранку в місті вже відбулися урочистості з вшанування захисників і захисниць України.

Тернопіль відзначає день міста: програма культурних заходів та цікавинки для містян фото 1
фото: rovesnyknews.te.ua
Тернопіль відзначає день міста: програма культурних заходів та цікавинки для містян фото 2
фото: rovesnyknews.te.ua
Тернопіль відзначає день міста: програма культурних заходів та цікавинки для містян фото 3
фото: rovesnyknews.te.ua

З нагоди свята у Тернополі відбудуться культурні та спортивні заходи. Зокрема, заплановані фестивалі, благодійний концерт на підтримку ЗСУ, екскурсії, виставки тощо.

Детальна програма заходів:

10.00 год: Турнір з баскетболу 3х3 «TE BASKET 2024» у парку Тараса Шевченка. Безкоштовна екскурсія «Таємниці Старого Замку»: починається на вул. Михайла Грушевського, 2/збір біля туристично-інформаційного центру.

10.30 год: Безкоштовний перегляд фільму «Загін Супергероїв» на вул. Івана Франка, 8.

11.00 год:  Божественна літургія та подячний молебень за мир в Українів церкві Успіння Пресвятої Богородиці та храмах міста Тернополя, вул. Князя Василя Костянтина Острозького, 55. Також відбудеться краєзнавчий квест «Скарби Тернопільського краю» у Центральній дитячій бібліотеці на вул. Миру, 4-А.

12.00 год: Бібліоакцент «У колі тернопільських письменників» у бібліотеці-філії №4 для дітей на вул. Богдана Лепкого, 6Б.

13.00 год: Квест-гра-подорож «Мій рідний Тернопіль – життя мого перлина» у бібліотеці-філії №5 для дітей на вул. Василя Стуса, 4.

13.00 год: Творчий колаж «Місто, яке я люблю» у бібліотеці-філії №5 для дорослих на Проспекті Злуки, 33. Виставка інсталяція просто неба «День міста: дата наповнена змістом» та кавер-концерт Муніципального Галицького камерного оркестру (нове виконання старих пісень) на літній сцені біля пам’ятника І.Франка.

14:00 год: Фестиваль «Тернопіль спортивний» та «Адаптивні види спорту» у парку Тараса Шевченка. Також відбудеться вручення сертифікатів випускникам закладів освіти ТМТГ, які отримали за результатами НМТ 200/400/600 балів, за адресою: вул. Петра Конашевича-Сагайдачного (літня сцена біля пам’ятника І.Франка)
Кавер-концерт Муніципального Галицького камерного оркестру (нове виконання старих пісень).

14.30 год: Відео-хронограф «Тернопіль. Особистості. Події» у бібліотеці-філії №2 для дорослих на вул. Миру, 4-А.

15.00 год: Відкриття та вшанування нових імен відомих людей Тернополя на «Алеї Зірок» Зірка Родинам Героїв. Вручення посмертно «Почесний громадянин міста Тернополя» на вул. Петра Конашевича-Сагайдачного.

Впродовж дня триватиме виставка-презентація колекції артбуків «Мого народу гілочка тернова» у Тернопільському кафедральному соборі.

16.00 год: Простір емоційного розвантаження та розвитку для мешканців Тернопільської територіальної громади у сквері на вул. В’ячеслава Чорновола.

16.30 год: Церемонія нагородження кращих тернополян з нагоди 484-ї річниці Дня міста Тернополя та вручення міської літературної  премії імені Михайла Левицького в Українському Домі, на бульв. Тараса Шевченка, 27.

17.00 год: Святкові заходи з нагоди 484-ї річниці міста Тернополя. Відкриття фестивалю вуличних мистецтв «Твій SТARt» на Театральному майдані. Також відбудеться благодійний концерт на підтримку ЗСУ учнів та викладачів Тернопільської музичної школи №2 ім.М.Вербицького на вул. Володимира Великого, у Церкві Святого Апостола Петра.

17.30 год.: Костюмована екскурсія «Тернопільські замальовки». Локація: вул. Грушевського, 2/ збір біля туристично-інформаційного центру.

18.00 год.: Музична платформа в рамках фестивалю вуличних мистецтв «Твій SТART» Благодійний концерт на підтримку ЗСУ учнів та викладачів Тернопільської музичної школи №1 ім.В.Барвінського на вул. Петра-Конашевича Сагайдачного/біля пам’ятника І.Франку.

19.00 год: Мистецько-патріотичний концерт «Ми єдині» за участі Палацу культури «Березіль», Центру творчості дітей та юнацтва, локація: Парк Тараса Шевченка, літня естрада. Благодійний концерт на підтримку ЗСУ з нагоди 484-ї річниці Дня міста Тернополя/ Тернопільського муніципального духового оркестру «Оркестра Волі», локація: Парк Тараса Шевченка/біля причалу катерів.

20.00 год: Літературно-акустичний вечір «Повернись живим» / вечір музики та літератури. Презентація Артбука «Обличчя сучасних Героїв. Локація: вул. Петра-Конашевича Сагайдачного, біля Арт-конструкції «Дякую Вам Герої».

Протягом дня триватиме екскурсія бібліотекою-музеєм «Літературне Тернопілля» у бібліотеці-філії №2 для дітей на вул. Івана Франка, 21, а також Вільний мікрофон «З Днем народження, місто моє!» у бібліотеці-філії №8 для дорослих вул. Богдана Лепкого, 6.

Також з нагоди свята проїзд у громадському транспорті для жителів і гостей міста у вишиванках чи вишитих сорочках буде безкоштовним. Таку ініціативу з безкоштовним проїздом у громадському транспорті у вишиванках міська рада реалізовує щороку.

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Теги: свята Тернопіль концерт свято календар

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