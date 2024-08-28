Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Форма українських спортсменів роздратувала чиновників Міжнародного паралімпійського комітету

Надія Карбунар
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Форма українських спортсменів роздратувала чиновників Міжнародного паралімпійського комітету
Форму українців чиновники Міжнародного паралімпійського комітету назвали занадто політичною
фото: скріншот із відео

Одяг українських паралімпійців відмовлялися затвердити більше двох місяців

Збірна України перед початком Паралімпіади в Парижі вперше представила форму, в якій спортсмени змагатимуться на Іграх. Відеопрезентацію одягу спортсменів опублікував голова Національного паралімпійського комітету (НПК) України Валерій Сушкевич.

Він зауважив, що форму більше двох місяців відмовлялись затвердити чиновники Міжнародного паралімпійського комітету, заявляючи, що вона «занадто політична».

«Категорично забороняли на формі мапу суверенної незалежної України, але ми пробили наші вимоги, щоб Україна у міжнародно визнаних кордонах була на нашій формі.

Стверджували, що наша форма має занадто військовий дизайн і забороняли додатковий зелено-військовий колір, який з’явився на нашій формі.

Ми змогли довести нашу юридичну правоту і українське сприйняття всіх кольорів нашої форми!», – написав Сушкевич.

Нагадаємо, Паралімпійські ігри у Парижі відбудуться з 28 серпня по 8 вересня. В Україні змагання та урочисті церемонії відкриття та закриття Ігор покажуть безплатно.

Читайте також: Українська легкоатлетка зробила скандальний допис на захист російської мови
Теги: Збірна України паралімпійські ігри Україна президент Валерій Сушкевич

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Війна для бідних? Чи треба Україні економічне бронювання
Війна для бідних? Чи треба Україні економічне бронювання
5 серпня, 19:15
Ілля Ковтун відібрався до фіналів у командному та особистому багатоборстві, а також у вільних вправах та вправах на паралельних брусах
Знову за крок до медалі. Ковтун вдруге посідає четверте місце на Олімпіаді
3 серпня, 17:24
Україна потребує фінансової допомоги від наших західних партнерів
Що потрібно пам'ятати про допомогу Україні у 2025 році
22 серпня, 09:04
Тільки за перше півріччя 2024 року прибуток «Укрзалізниці», згідно зі звітом, впав на 1,7 млрд грн
«Укрзалізниця» показала падіння прибутку, хоча обсяги перевезень ростуть – фінзвіт
5 серпня, 13:20
Перламутрові хмари мають вигляд різнокольорових плям на небі і є досить рідкісними
Українські полярники показали п’ять цікавих атмосферних явищ біля «Академіка Вернадського»
Вчора, 21:55
Західні аналітики припускають, що росіяни можуть контратакувати ЗСУ на Курщині наприкінці жовтня
Стало відомо, коли Росія може контратакувати в Курській області
18 серпня, 16:59
У сонячних променях швидко розсіявся туман – ще багато днів триватиме тепла погода
22 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
22 серпня, 00:05
Візит Саллівана має закласти основу для фінальної зустрічі президента Джо Байдена та глави Китаю Сі Цзіньпіна
Радник Байдена їде до Китаю, аби домовитися про зустріч між лідерами країн – Axios
23 серпня, 20:04
Українські біженці в Ірландії мають навести лад із податками
Українці в Ірландії мають визначитись із своїм податковим статусом
Вчора, 06:00

Новини

Форма українських спортсменів роздратувала чиновників Міжнародного паралімпійського комітету
Форма українських спортсменів роздратувала чиновників Міжнародного паралімпійського комітету
«Динамо» зіграло внічию із «Зальцбургом» і не пройшло до групового етапу Ліги чемпіонів
«Динамо» зіграло внічию із «Зальцбургом» і не пройшло до групового етапу Ліги чемпіонів
«Зальцбург» – «Динамо»: де дивитися трансляцію гри
«Зальцбург» – «Динамо»: де дивитися трансляцію гри
Українки здобули три перемоги в перший день US Open
Українки здобули три перемоги в перший день US Open
Українка стала чотириразовою чемпіонкою світу з веслування на каное
Українка стала чотириразовою чемпіонкою світу з веслування на каное
Тренер з РФ, який зґвалтував дівчину з ДЦП, пішов на війну, щоб уникнути покарання
Тренер з РФ, який зґвалтував дівчину з ДЦП, пішов на війну, щоб уникнути покарання

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
113K
«Віз валізку з $600 тис.». Шеф президентського протоколу розказав про організацію перших візитів очільників України за кордон
46K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 серпня: ситуація на фронті
17K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
12K
Спецслужби двох країн зламали телефон Дурова – The Wall Street Journal
11K
Лавров заявив, що влада Росії уточнює доктрину застосування ядерної зброї
7514
28 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Проєкт «Сталевий фронт» Ахметова розпочав підготовку військових шкіперів
Сьогодні, 12:50
Глава Федерації роботодавців транспорту оцінив плани «Укрзалізниці» підняти вантажні тарифи
Сьогодні, 12:21
Атака на нафтобазу на Ростовщині, просування ворога біля Вугледара: головне за ніч
Сьогодні, 06:40
Ворожа атака на Україну, удар по готелю в Кривому Розі: головне за ніч
Вчора, 06:55
США посилили санкції проти російської металопродукції: дісталося «Норнікелю» та «Євразу»
24 серпня, 18:23
Голова Фонду державного майна: ТРЦ Ocean Plaza технічно готовий до приватизації
23 серпня, 18:11

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua