Форма українських спортсменів роздратувала чиновників Міжнародного паралімпійського комітету

Одяг українських паралімпійців відмовлялися затвердити більше двох місяців

Збірна України перед початком Паралімпіади в Парижі вперше представила форму, в якій спортсмени змагатимуться на Іграх. Відеопрезентацію одягу спортсменів опублікував голова Національного паралімпійського комітету (НПК) України Валерій Сушкевич.

Він зауважив, що форму більше двох місяців відмовлялись затвердити чиновники Міжнародного паралімпійського комітету, заявляючи, що вона «занадто політична».

Офіційна і спортивна форми українських паралімпійців на Паралімпіаді у Парижі

«Зверніть увагу на цю форму, бо її більше двох місяців відмовлялись затвердити чиновники Міжнародного паралімпійського комітету», - президент Національного комітету спорту інвалідів Валерій Сушкевич pic.twitter.com/aakJGzObH6 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) August 28, 2024

«Категорично забороняли на формі мапу суверенної незалежної України, але ми пробили наші вимоги, щоб Україна у міжнародно визнаних кордонах була на нашій формі.

Стверджували, що наша форма має занадто військовий дизайн і забороняли додатковий зелено-військовий колір, який з’явився на нашій формі.

Ми змогли довести нашу юридичну правоту і українське сприйняття всіх кольорів нашої форми!», – написав Сушкевич.

Нагадаємо, Паралімпійські ігри у Парижі відбудуться з 28 серпня по 8 вересня. В Україні змагання та урочисті церемонії відкриття та закриття Ігор покажуть безплатно.