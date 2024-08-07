Словаччина зняла заборону на гравців КХЛ у збірній

Після початку вторгнення Росії в Україну хокеїстів з КХЛ не викликали на чемпіонат світу та інші турніри

52% клубів проголосували за те, щоб гравці КХЛ брали участь у міжнародних заходах

Федерація хокею Словаччини оголосила про те, що зняла заборону на виклик до національної збірної гравців, які виступають у російському чемпіонаті Континентальної хокейної ліги (КХЛ). Про це повідомляє Daily Faceoff.

Після початку вторгнення Росії в Україну хокеїстів з КХЛ не викликали на чемпіонат світу та інші турніри.

52% клубів проголосували за те, щоб гравці КХЛ брали участь у міжнародних заходах, а 38% проголосували проти.

Протягом останніх трьох чемпіонатів світу з хокею серед чоловіків гравці з КХЛ не виступали у складі збірної Словаччини. Це стосується й інших країн, оскільки багато хто вважає, що ті, хто грає в Росії, повинні відповідати за це.

Нагадаємо, чеський колишній голкіпер Домінік Гашек висловився щодо участі спортсменів від РФ в Олімпійських іграх 2024 у Парижі.

Як повідомлялося, колишній хокеїст збірної України з хокею і ексспівробітник Федерації хокею України В’ячеслав Завальнюк увійшов до тренерського штабу клубу російської Молодіжної хокейної ліги «Чайка» з Нижнього Новгорода. Федерація хокею України засудила такі дії колишнього українського хокеїста.