30 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Сьогодні не варто позичати комусь гроші

У п’ятницю 30 червня у світі відзначається Міжнародний день астероїда та Всесвітній день соціальних мереж. Православні християни вшановують пам'ять мучеників Мануїла, Савела та Ісмаїла.

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Міжнародний день астероїда

фото: Pixabay

Свято відзначається щорічно 30 червня, починаючи з 2017 року. Його проголосила Генеральна Асамблея ООН задля привернення уваги широких верств населення до небезпеки падіння астероїда на Землю.

За статистикою, наша планета страждає від впливу космічних об’єктів розміром із футбольне поле майже раз на 2 000 років. Приблизно один раз на рік в атмосферу Землі потрапляє метеорит розміром із автомобіль (це крихітний шматок астероїда). У результаті його падіння виходить гарна вогненна куля і такий метеороїд зазвичай згорає до того, як досягне поверхні Землі.

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День соціальних мереж

фото: Pixabay

Перший сайт, який пропонував можливості роботи з соціальними мережами, створений у 1995 році. Ним став classmates.com. За ним у 1997 році з’явився SixDegrees.com.

Нині ж існує більш ніжі 200 сайтів із можливостями організації соціальних мереж. Їхня популярність постійно зростала і в 2005 році було більше переглядів сторінок сайту MySpace, аніж сайту Google. У 2004 році була створена найбільша на сьогоднішній день соціальна мережа у світі – Facebook.

Три мільярди людей в усьому світі, тобто майже 40% населення, користуються соціальними мережами в інтернеті. У середньому люди витрачають на них дві години щодня.

У 2010 році свято запровадила компанія Mashable. Його відзначають активністю в соцмережах: пишуть пости, публікують селфі або цікаве відео, а ще влаштовують оригінальний захід – зустріч із віртуальними друзями в реальному житті.

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Яке релігійне свято

фото з відкритих джерел

30 червня православна церква шанує пам'ять мучеників Мануїла, Савела та Ісмаїла, які, згідно з житієм, були рідними братами. Їхній батько був знатним персом–язичником, а мама – християнкою.

Вона виховала синів у своїй вірі. Їх хрестив пресвітер Євноік.

У народному календарі ця дата отримала такі назви: Мануїл, Мануйло і Савелій, Молодий Ярило.

Народні прикмети

Часті зірниці до хорошого урожаю.

Вечірня веселка в цей день віщує гарну погоду

Багряний захід – буде сильний вітер і негода.

Нічна гроза – на гарну погоду вдень.

Якщо погода дощова, то зима буде сніжною.

Сон із 29 на 30 червня виповниться через місяць. Якщо цього не відбудеться, то не варто чекати його виконання в майбутньому. Розповідати про те, що вам приснилося нікому не можна. Сновидіння, побачене вдень 30 червня, віще, але втілиться в життя воно не скоро.

Що не варто робити

Не рекомендується купатися в річках і озерах – це може погано закінчитися.

Виходити без гострої потреби з дому і двору.

Також наші предки на Мануйла нічого не віддавали з дому і нікому не давали грошей як позику. Вважалося, що це до злиднів.

Не можна виносити сміття з житла і скаржитися на свої біди і нещастя, інакше ситуація посилиться.

Пам’ятні дати 30 червня

1520 рік – іспанські конкістадори стратили імператора ацтеків Монтесуму II;

1792 рік – до Парижа з «Бойовою піснею Рейнської армії» Руже де Ліля вступив марсельський добровольчий батальйон, після чого пісня

стала називатися «Марсельєзою»;

1798 рік – Наполеон прибув зі своєю армією до Єгипетського еялету під час Єгипетського походу;

1810 рік – Королівство Голландія включене до складу Французької імперії;

1876 рік – Князівство Сербія та Князівство Чорногорія оголосили війну Османській імперії;

1894 рік – відкритий найзнаменитіший лондонський міст – Тавер-бридж;

1894 рік – Чосон оголосив незалежність від Китаю;

1910 рік – закінчене укладання телефонного кабелю між Європою та Південною Америкою;

1913 рік – почалася Друга балканська війна;

1934 рік – «ніч довгих ножів» – лідер націонал-соціалістів Адольф Гітлер знищив небажаних друзів і ненависних ворогів-соратників;

1940 рік – за наказом Герінга розпочалася повітряна блокада Великої Британії;

1941 рік – Українські національні збори у Львові проголосили Акт відновлення Української держави і створили Українське державне правління під проводом Ярослава Стецька;

1947 рік – в Мюнхені відновлена робота Наукового товариства імені Тараса Шевченка, перенесеного зі Львова;

1948 рік – Вільям Шоклі, Волтер Браттейн і Джон Бардін із Bell Laboratories оголосили про створення транзистора;

1988 рік – за непокору церковній реформі папа Іван Павло II відлучив від церкви французького архієпископа Лефебра;

1991 рік – у Сімферополі закінчилася перша сесія Курултаю кримських татар, на якій був сформований Національний меджліс на чолі з Мустафою Джемілєвим;

1992 рік – ухвалений закон про поділ повноважень між державними органами України й Автономною Республікою Крим;

2013 рік – почався антиміліцейський протест у селищі Врадіївка;

2022 рік – російські війська покинули захоплений український острів Зміїний, зазнавши великих втрат у живій силі й техніці.

Іменини

День ангела імені сьогодні святкують Пелагея, Іммануїл, Йосип, Ісак, Кирило, Климент, Максим, Микита і Савелій.