7 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Свята 7 грудня 2025 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

7 грудня в Україні відзначають День місцевого самоврядування. У світі відзначають Міжнародний день цивільної авіації. За церковним календарем віряни вшановують пам'ять святителя Амвросія Медіоланського.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 7 грудня 2025 року.

Зміст

Свята в Україні

День місцевого самоврядування

В Україні щорічно, починаючи з 2000 року, 7 грудня відзначають День місцевого самоврядування. Це професійне свято всіх, хто працює в сільських, міських, районних і обласних радах та їх виконавчих органах. Тобто завдяки місцевому самоврядуванню громадяни України мають змогу самостійно вирішувати питання, які мають місцеве значення. Саме цього дня в 1990 році Верховна Рада тоді ще УРСР прийняла закон «Про місцеві ради народних депутатів Української РСР та місцеве самоврядування».

День української хустки

День української хустки – неофіційне щорічне свято з метою об'єднання жінок різного фаху, віку та національності для збереження українських традицій. Вперше свято відзначили у 2019 році 7 грудня. Саме в цей день мільйони жінок зі всього світу опублікували світлини з хустками.

У межах відзначення проводяться флешмоби «зроби фото/відео з хусткою», для дівчат та жінок влаштуються майстер-класи та навчання, як правильно в'язати хустку.

День української хустки почали відзначати з ініціативи вінничанки, депутатки Вінницької обласної ради, президента Міжнародного Клубу успішних жінок України Людмили Станіславенко. Ініціативу підтримали громадські діячі, актори та жінки з України та усього світу. У 2019 році свято відзначили в Іспанії. Канаді, США, Казахстані, Йорданії, Латвії, Індії та Португалії.

Міжнародні та національні свята

Міжнародний день цивільної авіації

Це свято було встановлене Генеральною Асамблеєю ООН у 1996 році та відзначається на честь заснування у 1944 році Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО). Мета дня – підвищити обізнаність про внесок міжнародної цивільної авіації у соціальний та економічний розвиток країн та її роль у налагодженні дружніх відносин між народами.

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті Святителя Амвросія Медіоланського

7 грудня православна церква вшановує пам'ять Святителя Амвросія Медіоланського (IV століття). Він є одним із чотирьох великих латинських вчителів Церкви. Амвросій був видатним богословом, оратором та композитором гімнів. До прийняття сану він був намісником Північної Італії. Його обрали єпископом Мілана (Медіолана) за вимогою народу, хоча він тоді навіть не був хрещений. Амвросій прославився як принциповий захисник Церкви, який не боявся протистояти імператорам. Він також був духовним наставником Блаженного Августина. Його потужна проповідь і віра змінили хід церковної історії.

Народні вірування та прикмети

За народними прикметами, цього дня звертають увагу на такі знаки:

Якщо на Амвросія погода ясна, то зима буде суха.

Якщо цього дня сонце приховане за хмарами, то зима буде сніжна.

Якщо на гілках дерев видно іній – до теплого літа.

Якщо потужний мороз тримається третій день поспіль, то холодна погода буде тривалою.

Цього дня було прийнято влаштовувати «жіночі посиденьки» і готуватися до Різдва.

Історичні події

1678 рік – Луї Еннепен першим з-поміж європейців бачить Ніагарський водоспад;

1732 рік – у Лондоні відкривається театр Ковент-Гарден, домашня сцена Лондонського королівського балету та Лондонської королівської опери;

1941 рік – японська авіація знищує американську морську базу Перл-Гарбор;

1972 рік – вирушає 11-та та остання у програмі «Аполлон» пілотована людьми місія на Місяць;

1982 рік – у Форт-Ворті (Техас) уперше у світі застосовують страта смертельною ін'єкцією;

1988 рік – землетрус у Вірменії силою 6,9 бала руйнує міста Спітак та Ленінакан, гине близько 25 тисяч людей;

1991 рік – ліквідовано СРСР;

2023 рік – Ніколас Мадуро заявляє про приєднання до Венесуели регіону Гаяна-Ессекібо, що становить майже 60% території сусідньої Гаяни.

Іменини

День ангела святкують: Катерина, Іван, Марко, Олександр, Олексій, Павло, Савва, Серафим, Уляна, Федір, Юлія.