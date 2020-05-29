29 травня – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети



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У народному календарі 29 травня – свято Федора Житника

В цей день просто необхідно покуштувати їжу, в якій є жито, тоді і засіяне на Житника поле принесе багатий урожай

Православна церква 29 травня вшановує пам'ять преподобного Феодора Освященного, ігумена.

У народі день назвали Федір Житник, оскільки день вважався останнім сприятливим днем для посіву жита і хлібних злаків: ячменю, пшениці, жита і вівса.

На стіл зазвичай подавали будь-яку кашу.

Православні свята:

Віддання свята Преполовиння П’ятидесятниці.

Преподобного Феодора Освященного.

Перенесення мощей Єфрема Перекомського, Новогородського чудотворця.

Федір Житник

У народному календарі 29 травня – свято Федора Житника. З давніх-давен в цей день селяни закінчували сіяти жито та інші ярі культури в полях, а головним блюдом на столі була каша – манна, ячна, гречана.

Преподобний Феодор народився у III столітті в Єгипті в багатій родині. В 14 років він вибрав шлях ченця-християнина і покинув отчий дім. Тимчасово оселився в одній з обителей. Незабаром почув про преподобного Пахомія і вирушив до нього в надії стати учнем святого старця.

Традиції та обряди

В цей день сіють ячмінь, пшеницю, жито, овес. Преподобного Феодора Освяченого в народі вважають покровителем жита — хлібного зерна. Тому будь-яку роботу на землі починають з молитовного звернення до святого.

Господині готують на обід каші з манної, ячної, гречаної або пшоняної крупи.

Чого не варто робити 29 травня

День не дуже вдалий, але в цей час потрібно відновлювати мир, справедливість і милосердя, тому не варто сваритися.

Не можна працювати на полі після полудня, інакше всі посіви або згорять, або будуть вкрадені, або побиті градом.

Не можна на сьогодні призначати важливі події, весілля, застілля.

У цей день прикмети радять бережливо ставитися до землі: не можна забивати в неї кілки, копати ями, використовувати для неї будь-які гострі предмети.

Що можна робити 29 травня

На сьогодні рекомендовано займатися легкою роботою: шити, вишивати тощо.

Прикмети:

Якщо до Житника зацвіла горобина – встановиться тепло і холодів вже не буде.

Якщо 29 травня йде дощ і чути квакання жаб у водоймах – погода скоро налагодиться.

На озерах з’явилися латаття – до стійкого літнього тепла.

29 травня гримить грім – буде хороший урожай зерна.

Ластівки в день Житника на гнізда сідають – червень буде спекотним, якщо пташки продовжують грати в повітрі – перший місяць літа буде дощовим.

Іменини

29 травня День ангела відзначають: Олександр, Аркадій, Георгій, Єфрем, Модест, Муза, Микола, Петро, Федір