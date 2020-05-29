29 травня – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
В цей день просто необхідно покуштувати їжу, в якій є жито, тоді і засіяне на Житника поле принесе багатий урожай
Православна церква 29 травня вшановує пам'ять преподобного Феодора Освященного, ігумена.
У народі день назвали Федір Житник, оскільки день вважався останнім сприятливим днем для посіву жита і хлібних злаків: ячменю, пшениці, жита і вівса.
На стіл зазвичай подавали будь-яку кашу.
Православні свята:
- Віддання свята Преполовиння П’ятидесятниці.
- Преподобного Феодора Освященного.
- Перенесення мощей Єфрема Перекомського, Новогородського чудотворця.
Федір Житник
У народному календарі 29 травня – свято Федора Житника. З давніх-давен в цей день селяни закінчували сіяти жито та інші ярі культури в полях, а головним блюдом на столі була каша – манна, ячна, гречана.
Преподобний Феодор народився у III столітті в Єгипті в багатій родині. В 14 років він вибрав шлях ченця-християнина і покинув отчий дім. Тимчасово оселився в одній з обителей. Незабаром почув про преподобного Пахомія і вирушив до нього в надії стати учнем святого старця.
Традиції та обряди
В цей день сіють ячмінь, пшеницю, жито, овес. Преподобного Феодора Освяченого в народі вважають покровителем жита — хлібного зерна. Тому будь-яку роботу на землі починають з молитовного звернення до святого.
Господині готують на обід каші з манної, ячної, гречаної або пшоняної крупи.
Чого не варто робити 29 травня
- День не дуже вдалий, але в цей час потрібно відновлювати мир, справедливість і милосердя, тому не варто сваритися.
- Не можна працювати на полі після полудня, інакше всі посіви або згорять, або будуть вкрадені, або побиті градом.
- Не можна на сьогодні призначати важливі події, весілля, застілля.
- У цей день прикмети радять бережливо ставитися до землі: не можна забивати в неї кілки, копати ями, використовувати для неї будь-які гострі предмети.
Що можна робити 29 травня
На сьогодні рекомендовано займатися легкою роботою: шити, вишивати тощо.
Прикмети:
- Якщо до Житника зацвіла горобина – встановиться тепло і холодів вже не буде.
- Якщо 29 травня йде дощ і чути квакання жаб у водоймах – погода скоро налагодиться.
- На озерах з’явилися латаття – до стійкого літнього тепла.
- 29 травня гримить грім – буде хороший урожай зерна.
- Ластівки в день Житника на гнізда сідають – червень буде спекотним, якщо пташки продовжують грати в повітрі – перший місяць літа буде дощовим.
Іменини
29 травня День ангела відзначають: Олександр, Аркадій, Георгій, Єфрем, Модест, Муза, Микола, Петро, Федір