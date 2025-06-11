В одній з областей запроваджено графіки відключень світла

За словами глави ОВА, жителі Херсону можуть тривалий час бути без енергопостачання

Через знищення обладнання російськими ударами у Херсонській області запроваджено графіки погодинних відключень світла. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

Російські окупанти вдарили по енергетичному об'єкту на Херсонщині, Так, Прокудін закликав місцевих жителів підготуватися до можливої тривалої відсутності електропостачання.

На цей час «Херсонобленерго» займається формуванням графіків відключення світла. Завтра, 12 червня, енергетики мають оприлюднити чіткі графіки. Аварійно-відновлювальні роботи тривають.

Пресслужба «Херсонобленерго» повідомила, що через пошкодження обладнання, що живить Херсон, у місті з вечора 11 червня діють графіки аварійного відключення світла.

Нагадаємо, Міністерство енергетики затвердило графіки планових ремонтів на енергообʼєктах та графіки відновлення обладнання на 2025 рік так, щоб мінімізувати можливий дефіцит потужності. Антикризовий енергетичний штаб координує всі підготовчі роботи, а всі заплановані заходи реалізуються у повному обсязі. Єдиною загрозою для стабільного енергопостачання може бути тільки вплив обстрілів з боку РФ.

Як повідомлялося, вже цього літа в Україну можуть повернутись відключення світла. Водночас ситуація в енергосистемі наразі краща, ніж минулого року. Станом на зараз в Україні працює тільки п'ять атомних блоків з дев'яти, тому в липні-серпні є ризик повернення погодинних відключень електроенергії.

Ціна на електроенергію для побутових споживачів залишатиметься незмінною до кінця жовтня 2025 року. Уряд ухвалив рішення зберегти незмінним тариф на електроенергію для населення. Починаючи з 1 червня 2024 року він становить для населення 4,32 грн/кВт·год. Нічний тариф для споживачів зі встановленим двозонним лічильником, який складає 2,16 грн за кВт*год, також залишається чинним.

Як повідомлялося, частковий мораторій на підвищення комунальних тарифів буде скасований через проблеми в енергетиці. З 2026 року може відбутися поступове приведення тарифів до економічно обґрунтованих рівнів. За прогнозом Нацбанку, очікується, що в поточному році чинні тарифи на газ, опалення і постачання гарячої води не переглядатимуться. Однак складний стан в енергетиці та фіскальна консолідація, ймовірно, зумовлять поступове коригування цих тарифів у наступних роках.

До слова, Європейська мережа операторів системи передання електроенергії Entso-E підвищила ліміт експорту електроенергії для України та Молдови на 100 МВт – до 650 МВт.