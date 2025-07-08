Зеленський присвоїв звання Героя України полеглому «азовцю» Гринцевичу

Гринцевич був одним із наймолодших військових, які брали участь в обороні «Азовсталі»

21 вересня 2022 року Гринцевича разом із 215 українськими військовополоненими в рамках великого обміну визволили з російського полону

Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України «азовця» Назарію Гринцевичу посмертно. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на указ №467/2025.

«За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові постановляю: присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» Гринцевичу Назарію Андрійовичу – молодшому лейтенанту (посмертно)», – йдеться в указі.

Що відомо про Гринцевича?

Назарій Гринцевич на псевдо Грєнка був одним із наймолодших військових, які брали участь в обороні «Азовсталі». Назарій потрапив у полон після евакуації з металургійного заводу у Маріуполі, де він три місяці разом із побратимами тримав оборону. Понад чотири місяці його утримували в колонії на території так званої «ДНР».

Гринцевич три місяці разом з побратимами утримував «Азовсталь» фото з відкритих джерел

21 вересня 2022 року Гринцевича разом із 215 українськими військовополоненими в рамках великого обміну визволили з російського полону. Після звільнення з полону боєць став командиром взводу оптичних спостерігачів підрозділу «Контакт 12». У 2024 році 6 травня стало відомо про його смерть.

Нагадаємо, 7 липня президент Володимир Зеленський повідомив, що відзначить трьох полеглих воїнів званням «Герой України». Мова про військового льотчика, полковника Дмитра Фішера, «азовця» Назарія Гринцевича та воїна Третьої штурмової бригади Віталія Карвацького.