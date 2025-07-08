Головна Вінниця Новини
search button user button menu button

Зеленський присвоїв звання Героя України полеглому «азовцю» Гринцевичу

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський присвоїв звання Героя України полеглому «азовцю» Гринцевичу
Гринцевич був одним із наймолодших військових, які брали участь в обороні «Азовсталі»
колаж: glavcom.ua

21 вересня 2022 року Гринцевича разом із 215 українськими військовополоненими в рамках великого обміну визволили з російського полону

Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України «азовця» Назарію Гринцевичу посмертно. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на указ №467/2025.

«За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові постановляю: присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» Гринцевичу Назарію Андрійовичу – молодшому лейтенанту (посмертно)», – йдеться в указі.

Що відомо про Гринцевича?

Назарій Гринцевич на псевдо Грєнка був одним із наймолодших військових, які брали участь в обороні «Азовсталі». Назарій потрапив у полон після евакуації з металургійного заводу у Маріуполі, де він три місяці разом із побратимами тримав оборону. Понад чотири місяці його утримували в колонії на території так званої «ДНР».

Гринцевич три місяці разом з побратимами утримував «Азовсталь»
Гринцевич три місяці разом з побратимами утримував «Азовсталь»
фото з відкритих джерел

21 вересня 2022 року Гринцевича разом із 215 українськими військовополоненими в рамках великого обміну визволили з російського полону. Після звільнення з полону боєць став командиром взводу оптичних спостерігачів підрозділу «Контакт 12». У 2024 році 6 травня стало відомо про його смерть.

Нагадаємо, 7 липня президент Володимир Зеленський повідомив, що відзначить трьох полеглих воїнів званням «Герой України». Мова про військового льотчика, полковника Дмитра Фішера, «азовця» Назарія Гринцевича та воїна Третьої штурмової бригади Віталія Карвацького.

Читайте також:

Теги: Володимир Зеленський державні нагороди Герой України

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Звільнення з полону поранених захисників, нові санкції проти РФ. Головне за 10 червня
Звільнення з полону поранених захисників, нові санкції проти РФ. Головне за 10 червня
10 червня, 21:17
Зеленський: Вже четвертий рік Москва це робить і постійно нарощує кількість ударів
Зеленський розкрив інтенсивність ударів РФ по Україні
15 червня, 14:34
За словами глави нашої держави, Україні важливо зберегти підтримку Америки
Чи вистоїть Україна без Америки? Зеленський прокоментував задум Путіна
21 червня, 14:25
Зеленський: Реагуємо на кожне звернення і продовжимо евакуаційні заходи
Україна провела евакуацію своїх громадян напередодні ударів США по Ірану – Зеленський
22 червня, 14:59
Україна підписала угоду з Радою Європи про створення Спеціального трибуналу
Україна підписала угоду з Радою Європи про створення Спеціального трибуналу
25 червня, 22:36
Зеленський прибув у Данію
Зеленський прибув у Данію
3 липня, 13:32
Зеленський: Росія продовжує терористичні атаки й наступальні дії на лінії фронту
Як РФ змінила поведінку після виборів у США? Зеленський навів красномовний приклад
17 червня, 21:51
Зеленський із лідерами країн G7
Зеленський назвав суму щорічної бюджетної підтримки, яку потребує Україна
17 червня, 22:04
Зеленський наголосив, що Путін 20 червня «влаштував бенефіс, зокрема, і для Сполучених Штатів Америки»
Зеленський після заяв Путіна повідомив про низку важливих рішень
21 червня, 16:53

Новини

Зеленський присвоїв звання Героя України полеглому «азовцю» Гринцевичу
Зеленський присвоїв звання Героя України полеглому «азовцю» Гринцевичу
Вінницький обласний ТЦК зробив заяву щодо функціонування (оновлено)
Вінницький обласний ТЦК зробив заяву щодо функціонування (оновлено)
Шахрай ошукав мати загиблого воїна на майже 1 млн грн
Шахрай ошукав мати загиблого воїна на майже 1 млн грн
У Вінниці підлітки жорстоко побили 15-річного хлопця
У Вінниці підлітки жорстоко побили 15-річного хлопця
У Жмеринському районі в аварії загинули військові
У Жмеринському районі в аварії загинули військові
Масове отруєння шаурмою на Вінниччині: у лікарнях 25 людей
Масове отруєння шаурмою на Вінниччині: у лікарнях 25 людей

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
260K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 липня: ситуація на фронті
102K
Карта повітряних тривог України онлайн 8 липня 2025
24K
Російського міністра транспорту, якого вранці звільнив Путін, знайдено мертвим (оновлено)
8599
Президент Чехії назвав до кого Путін прислухається на переговорах
7532
Лавров висунув перелік вимог для миру з Україною. МЗС відреагувало
6074
Український тенісист на Вімблдоні відмовився відповідати на запитання українською мовою

Новини

8 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
7 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Нідерланди змінюють правила для українських біженців
6 липня, 14:19
6 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
6 липня, 00:01
5 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5 липня, 00:01
4 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
4 липня, 00:01

Прес-релізи

GGBET – офіційний спонсор ФК «Полісся» (Житомир)
GGBET – офіційний спонсор ФК «Полісся» (Житомир)
2 липня, 11:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua