МАГАТЕ стане гарантом безпеки будівництва на Хмельницькій АЕС

Меморандум закріплює підтримку з боку МАГАТЕ у розвідці, видобутку та виробництві уранових ресурсів в Україні

Україна та МАГАТЕ посилюють співпрацю

На полях Конференції з питань відновлення України у Римі, відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського з генеральним директором Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаелем Гроссі. У присутності Володимира Зеленського міністр енергетики України Герман Галущенко та Рафаель Гроссі підписали Меморандум про взаєморозуміння між МАГАТЕ та урядом України про співпрацю в галузі підтримки відновлення України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс президента.

Згідно з положеннями цього документу, МАГАТЕ виступатиме гарантом дотримання безпеки під час завершення будівництва додаткових блоків на Хмельницькій АЕС.

Крім того, Меморандум закріплює підтримку з боку МАГАТЕ у розвідці, видобутку та виробництві уранових ресурсів в Україні.

Нагадаємо, Російська Федерація має в планах запускати по Україні до тисячі дронів за добу. Проте українські інженери знайшли рішення, аби збивати «майже всі» безпілотники. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президента Володимира Зеленського.

За словами глави нашої держави, Росія має на меті дестабілізувати Україну тривалими повітряними тривогами та атаками. Водночас Зеленський наголосив, що Україна «буде відповідати». «Друга історія – у них план на тисячу дронів… 700-1000 дронів на добу. Зараз, якщо наші партнери почують повністю все, що я з ними обговорював – ми все будемо збивати», – сказав він.

До слова, сильні санкції Заходу вплинуть на готовність Російської Федерації вести переговори про завершення війни, а не «ховатися за обмінами». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президента Володимира Зеленського.

«І це небажання, на мій погляд, бачить президент США сьогодні. Я не знаю, чи змінить він свій погляд, я не можу це сказати. Я вдячний йому за сьогоднішній погляд, за ті сигнали, які він дає, дав при зустрічах і дає сьогодні в медіа-просторі», – зазначив глава України.