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Зеленський присвоїв звання Героя України командиру Президентської бригади «Буревій»

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Зеленський присвоїв звання Героя України командиру Президентської бригади «Буревій»
Полковник Задорожний командує своїм підрозділом з 2023 року
фото: НГУ

Зеленський присвоїв звання Героя України командиру Президентської бригади «Буревій»

Президент України Володимир Зеленський 2 липня 2025 року присвоїв звання Героя України з врученням ордена «Золота Зірка» полковнику Антону Задорожному, командиру 1-ої Президентської бригади оперативного призначення «Буревій» у складі 1-го корпусу НГУ «Азов». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Указ.

Зеленський присвоїв звання Героя України командиру Президентської бригади «Буревій» фото 1
скріншот

Як зазначили у Національній Гвардії України, полковник Задорожний командує своїм підрозділом з 2023 року. Він проявив себе як вмілий і досвідчений командир під час наступальних і оборонних операцій за участі бригади. У червні 2024 року його вже було нагороджено Відзнакою Президента України «Хрест бойових заслуг».

В НГУ підкреслили, що глава держави також відзначив нагородами 45 азовців, які повернулися з російського полону. «Сьогодні я підписав указ про відзначення наших воїнів державними нагородами. Більшість з них – з Національної гвардії України. Серед них – азовці, захисники Маріуполя, хлопці, яких ми повернули з російського полону. Працюємо, щоб звільнити всіх наших людей, кожного воїна, кожного цивільного, всіх дорослих і дітей, яких ще утримують в російській неволі», – заявив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, Національна гвардія України заявила, що напад на бійця 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» Андрія Кориневича є «неприйнятною ситуацією». 

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Теги: Нацгвардія Володимир Зеленський державні нагороди

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