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У «Резерв+» стався масштабний збій

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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У «Резерв+» стався масштабний збій
фото з відкритих джерел

При вході до застосунку спливає вікно: «У нас технічна проблема»

У застосунку «Резерв+» стався збій. Про це повідомляють користувачі додатка у мережі, передає «Главком».

При вході до застосунку спливає вікно: «У нас технічна проблема». У таких випадках потрібно мати при собі паперові документи, аби уникнути труднощів під час перевірок.

Раніше у застосунку «Резерв+» зʼявились дві нові функції: відображення інвалідності в електронному військовому документі та збереження старої версії цього документа після оновлення. Користувачі зможуть бачити, яку мають групу інвалідності та її причину – ці дані автоматично зʼявляються у військовому документі в застосунку. Ще одна зміна: якщо ви оновлюєте документ, попередня версія нікуди не зникає. Вона лишається у застосунку – тепер її можна буде переглянути за потреби. Якщо навантаження на систему буде надмірним, у документі з’являтиметься спеціальна стрічка з орієнтовним часом оновлення.

Також у застосунку «Резерв+» зʼявилися дві нові відстрочки: для людей із тимчасовою непридатністю за результатами ВЛК, а також для сімей, де дружина або чоловік – військові й у них є дитина до 18 років.

«Продовжуємо розширювати кількість відстрочок у «Резерв+». Наша ціль – щоб у застосунку можна було оформити всі відстрочки, які передбачені законом. І ми поступово до цього рухаємося», – зазначила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

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Теги: енергетика електроенергія

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