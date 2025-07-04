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Прайс-кепи втратили економічну логіку та стримують розвиток енергоринку – експерт

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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Прайс-кепи втратили економічну логіку та стримують розвиток енергоринку – експерт
Прайс-кепи були запроваджені ще у 2019 році як тимчасовий захід, відтоді механізм зберігся до сьогодні
колаж: glavcom.ua

Подальше збереження поточних прайс-кепів не має сенсу – Рябцев

Обмеження цін на ринку електроенергії більше не мають раціонального виправдання і потребують щонайменше перегляду, а в ідеалі – скасування. Про це заявив експерт з енергетичних питань, директор спеціальних проєктів у НТЦ «Психея» Геннадій Рябцев.

«Як я розумію, проти відміни прайс-кепів виступають окремі суб'єкти господарювання в Україні, яких чомусь підтримує нинішній склад НКРЕКП. Мені дуже важко зрозуміти аргументи, які при цьому висуваються за збереження, тому маю надію, що наступним рішенням ці прайс-кепи будуть щонайменше збільшені», – наголосив експерт.

На його думку, збереження адміністративного втручання в ціноутворення лише консервує старі проблеми ринку. Йдеться, зокрема, про фактичне згортання ринкових механізмів, послаблення конкуренції та зменшення стимулів до інвестицій.

«Дуже дивно виглядає аргументація тих, хто виступає за збереження цих обмежень на ринку електричної енергії», – зауважив Рябцев.

Він також підкреслив, що повноцінний ринок електроенергії в Україні так і не сформувався, а багато ключових рішень останніх років означають відкат назад від прогресивного законодавства.

«Врешті-решт щось затягнувся період становлення ринку електроенергії в Україні, і ми маємо, на жаль, велику кількість кроків назад від тих змін, які були запроваджені Законом України «Про ринок природного газу» і «Про ринок електричної енергії», на цих двох ринках», – зазначив він.

Нагадаємо, граничні ціни (прайс-кепи) були запроваджені ще у 2019 році як тимчасовий захід строком на 9 місяців. Відтоді механізм зберігся, незважаючи на численні сигнали про його шкідливий вплив на стабільність і розвиток ринку електроенергії.

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Теги: НКРЕКП ринок енергетика електроенергія

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