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Борги гальмують «зелену» енергетику: інвестори відкладають участь в аукціонах – учасник ринку

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Борги гальмують «зелену» енергетику: інвестори відкладають участь в аукціонах – учасник ринку

«Втрачено довіру інвесторів»: Литвиненко про боргову кризу в секторі ВДЕ

Заборгованість держави перед виробниками електроенергії з відновлюваних джерел сягнула критичних масштабів та стала однією з головних загроз для подальшого розвитку зеленої енергетики в Україні. Про це заявив виконавчий директор ТОВ «НВП «ЕНЕРГО-ПЛЮС» Вадим Литвиненко.

«Накопичені борги перед виробниками зеленої енергії стали однією з головних перешкод для сталого розвитку відновлюваної енергетики в Україні», – наголосив експерт.

За його словами, проблема триває з 2020 року, поглибилася під час пандемії COVID-19 і значно загострилася після початку повномасштабного вторгнення Росії.

Литвиненко наводить дані провідних галузевих асоціацій, загальна заборгованість перед виробниками електроенергії з ВДЕ перевищила 22 млрд грн. При цьому, за офіційними даними, борг НЕК «Укренерго» перед «Гарантованим покупцем» за «зелену» електроенергію становить 16,3 млрд грн.

Він додав, що проблемними залишаються виплати за 2022 і 2024 роки. Так, за 2022 рік держава сплатила лише 63,9% від належного, а за 2024 рік рівень розрахунків наразі становить 87%.

«Цифри демонструють системну кризу виконання державою своїх зобов’язань. На практиці це означає втрату довіри інвесторів, згортання нових проєктів і відкладення стратегічних рішень, зокрема участі в майбутніх «зелених» аукціонах», – застеріг Литвиненко.

Він підкреслив, що відновлення платіжної дисципліни – критично важливе для утримання довіри інвесторів та забезпечення енергетичної безпеки України в умовах війни.

Раніше експертка з декарбонізації Ольга Євстігнєєва заявила, що боргова криза в секторі відновлюваної енергетики серйозно шкодить інвестиційному клімату в Україні та ставить під загрозу подальший розвиток галузі.

Теги: Укренерго енергетика альтернативна енергетика

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