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    49-річний в’язень-довічник повернувся за шкільну парту

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    Довічно ув&rsquo;язнені, серед яких є й Олександр М., віднедавна учень 10 класу львівської середньої школи №55 - 49-річний в’язень-довічник повернувся за шкільну парту
    Довічно ув’язнені, серед яких є й Олександр М., віднедавна учень 10 класу львівської середньої школи №55
    Фото: Zaxid.net

    Чоловік, якого засудили до довічного ув’язнення, буде вчитися у 10 класі

    49-річний довічно ув’язнений Олександр М., який відбуває покарання у львівському СІЗО, став учнем 10-В класу львівської школи №55. Чоловік захотів продовжити навчання та отримати атестат про середню освіту, бо ще до того, як потрапив за ґрати, не закінчив школу. Про це Zaxid.net розповіли у Львівській установі виконання покарань №19.

    Олександрові М. 49 років, із них вже більше 20 років він провів у в’язниці. Чоловік засудженний до довічного ув’язнення. Ще до того, як потрапити до в’язниці, Олександр М. не закінчив навчання у школі в Раві-Руській, відтак не отримав атестат про середню освіту.

    Цього року Олександр М., захотів таки отримати атестат і базову середню освіту. Тож написав заяву на вступ до школи і його офіційно зарахували до 10 класу львівської середньої школи №55, що на вул. Степана Бандери, 91.

    Навчання відбуватиметься у в’язниці. До засудженого щодня будуть приходити вчителі та проводити уроки. Також Олександр М., буде отримувати домашнє завдання та писати контрольні роботи.

    Додамо, що у Львівському СІЗО утримуються 17 довічно ув’язнених.

    Львівська школа №55 постійно співпрацює з Львівським СІЗО та Личаківською колонією, більш відомою, як «трицятка». Шестеро вчителів із різних предметів щодня проводять уроки для неповнолітніх в’язнів. Станом на зараз у тюремній школі в СІЗО навчаються шестеро неповнолітніх.

    Нагадаємо, раніше у Дніпрі у виправній колонії правоохоронці викрили 30-річного ув'язненого, який за допомогою смартфону створив інтернет-магазин та ошукував людей, пропонуючи їм купити побутову техніку, якої в нього не було.

    Теги: школа СІЗО навчання чоловік
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    49-річний в’язень-довічник повернувся за шкільну парту