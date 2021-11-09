49-річний в’язень-довічник повернувся за шкільну парту

Чоловік, якого засудили до довічного ув’язнення, буде вчитися у 10 класі

49-річний довічно ув’язнений Олександр М., який відбуває покарання у львівському СІЗО, став учнем 10-В класу львівської школи №55. Чоловік захотів продовжити навчання та отримати атестат про середню освіту, бо ще до того, як потрапив за ґрати, не закінчив школу. Про це Zaxid.net розповіли у Львівській установі виконання покарань №19.

Олександрові М. 49 років, із них вже більше 20 років він провів у в’язниці. Чоловік засудженний до довічного ув’язнення. Ще до того, як потрапити до в’язниці, Олександр М. не закінчив навчання у школі в Раві-Руській, відтак не отримав атестат про середню освіту.

Цього року Олександр М., захотів таки отримати атестат і базову середню освіту. Тож написав заяву на вступ до школи і його офіційно зарахували до 10 класу львівської середньої школи №55, що на вул. Степана Бандери, 91.

Навчання відбуватиметься у в’язниці. До засудженого щодня будуть приходити вчителі та проводити уроки. Також Олександр М., буде отримувати домашнє завдання та писати контрольні роботи.

Додамо, що у Львівському СІЗО утримуються 17 довічно ув’язнених.

Львівська школа №55 постійно співпрацює з Львівським СІЗО та Личаківською колонією, більш відомою, як «трицятка». Шестеро вчителів із різних предметів щодня проводять уроки для неповнолітніх в’язнів. Станом на зараз у тюремній школі в СІЗО навчаються шестеро неповнолітніх.

Нагадаємо, раніше у Дніпрі у виправній колонії правоохоронці викрили 30-річного ув'язненого, який за допомогою смартфону створив інтернет-магазин та ошукував людей, пропонуючи їм купити побутову техніку, якої в нього не було.



