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    Ляшко нагадав про відсторонення невакцинованих вчителів з понеділка

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    Як невакцинованих відсторонюватимуть від роботи від 8 листопада: пояснення голови МОЗ - Ляшко нагадав про відсторонення невакцинованих вчителів з понеділка
    Як невакцинованих відсторонюватимуть від роботи від 8 листопада: пояснення голови МОЗ
    фото: Уніан

    Чиновник додав, що заклади освіти в червоних зонах мають працювати за умови 100% вакцинованого персоналу

    Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко нагадав, що з 8 листопада невакцинованих працівників освітніх закладів мають відсторонити від роботи. Про це повідомляє ТСН.

    Ляшко зазначив, що невакциновані вчителі можуть не йти в понеділок на роботу. Директор закладу зробить внутрішній наказ про відсторонення співробітників на період карантину. Мовиться про тих, які не мають принаймні одного щеплення

    «Згідно з чинним законодавством, вони будуть відсторонені»,– сказав Ляшко.

    Міністр прокоментував звернення профспілки працівників освіти і науки з проханням дати вчителям ще місяць. Ляшко каже, що мав велику дискусію щодо цього. За його словами, профспілки хочуть право на роботу, а він «хоче забезпечити право на життя«.

    Чиновник додав, що заклади освіти в червоних зонах мають працювати за умови 100% вакцинованого персоналу. Щоправда, місцева влада може вводити додаткові обмеження.

    Нагадаємо, невакцинованих українців вже сьогодні почнуть відсторонювати від роботи. Норма почне діяти з 8 листопада 2021 року.

    У столиці 7 листопада утворилися величезні черги людей, які бажають отримати вакцину від коронавірусу.

    До слова, Міністерство охорони здоров'я рекомендує вакцинуватися від Covid-19 через 28 днів (чотири тижні) після того, як людина одужала від коронавірусної хвороби.

    Також МОЗ детально роз'яснив, кому та коли не можна робити Covid-щеплення.

    Як повідомлялося, протипоказання до вакцинації від коронавірусу мають не більше 1% населення.

    Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я затвердило список медичних протипоказань і застережень для вакцинації від коронавірусу. Довідки почнуть видавати на початку листопада.

    Раніше в МОЗ пояснили, як отримати щеплення з «липовим» ковід-сертифікатом.

    Теги: школа наказ чиновник хвороби щеплення населення коронавірус Віктор Ляшко
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    Ляшко нагадав про відсторонення невакцинованих вчителів з понеділка