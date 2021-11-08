Ляшко нагадав про відсторонення невакцинованих вчителів з понеділка

Як невакцинованих відсторонюватимуть від роботи від 8 листопада: пояснення голови МОЗ

Чиновник додав, що заклади освіти в червоних зонах мають працювати за умови 100% вакцинованого персоналу

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко нагадав, що з 8 листопада невакцинованих працівників освітніх закладів мають відсторонити від роботи. Про це повідомляє ТСН.

Ляшко зазначив, що невакциновані вчителі можуть не йти в понеділок на роботу. Директор закладу зробить внутрішній наказ про відсторонення співробітників на період карантину. Мовиться про тих, які не мають принаймні одного щеплення

«Згідно з чинним законодавством, вони будуть відсторонені»,– сказав Ляшко.

Міністр прокоментував звернення профспілки працівників освіти і науки з проханням дати вчителям ще місяць. Ляшко каже, що мав велику дискусію щодо цього. За його словами, профспілки хочуть право на роботу, а він «хоче забезпечити право на життя«.

Чиновник додав, що заклади освіти в червоних зонах мають працювати за умови 100% вакцинованого персоналу. Щоправда, місцева влада може вводити додаткові обмеження.

Нагадаємо, невакцинованих українців вже сьогодні почнуть відсторонювати від роботи. Норма почне діяти з 8 листопада 2021 року.

У столиці 7 листопада утворилися величезні черги людей, які бажають отримати вакцину від коронавірусу.

До слова, Міністерство охорони здоров'я рекомендує вакцинуватися від Covid-19 через 28 днів (чотири тижні) після того, як людина одужала від коронавірусної хвороби.

Також МОЗ детально роз'яснив, кому та коли не можна робити Covid-щеплення.

Як повідомлялося, протипоказання до вакцинації від коронавірусу мають не більше 1% населення.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я затвердило список медичних протипоказань і застережень для вакцинації від коронавірусу. Довідки почнуть видавати на початку листопада.

Раніше в МОЗ пояснили, як отримати щеплення з «липовим» ковід-сертифікатом.