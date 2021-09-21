В’язень колонії створив «інтернет-магазин» і видурив 300 тис. грн

В'язень ошукав близько 100 громадян на понад 300 тисяч гривень

У Дніпрі у виправній колонії правоохоронці викрили 30-річного ув'язненого, який за допомогою смартфону створив інтернет-магазин та ошукував людей, пропонуючи їм купити побутову техніку, якої в нього не було.

За повідомленням Департаменту кіберполіції Національної поліції України, він ошукав близько 100 людей на суму у 300 тис. гривень.

Ув'язнений вимагав передоплату від покупців, але техніку покупці не отримували.

У камері чоловіка правоохоронці провели обшук. Вилучено мобільний телефон, сім-картки та блокнот з чорновими записами.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.

Чоловік відбуває покарання у колонії за аналогічний злочин.

Нещодавно фейковий колл-центр із Запоріжжя видурив у довірливих українців мільйони гривень.

Читайте також: