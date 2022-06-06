6 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

6 червня в Україні відзначається професійне свято тих, хто часом ризикує своїм життям заради вашої ранкової стрічки новин

Сьогодні заборонено бажати іншим людям зла

Сьогодні, 6 червня, відзначають Всесвітній день боротьби з хворобою Вернейля, День журналіста України. Віряни 6 червня вшановують пам'ять преподобних Симеона та Микиту.

Яке сьогодні церковне свято

За релігійним календарем сьогодні 6 червня віряни вшановують пам'ять преподобних Симеона, стовпника на Чудовій горі, та Микиту, стовпника Переславльского. У народному календарі ця дата отримала такі назви: Симеон Стовпник, Микита Стовпник, Своборине дерево.

Вважалося, що саме з цього дня починається справжнє літо. Казали: “Шипшина цвіте — рум’янець року веде”. Наші предки вважали шипшину символом краси і молодості, уособлював собою справжню любов.

День журналіста

Щорічно 6 червня в Україні відзначається День журналіста. Це професійне свято працівників засобів масової інформації було засноване Указом президента України № 251/94 від 25 травня 1994 року на честь прийняття Спілки журналістів України в 1992 році в Міжнародну федерацію журналістів.

Всесвітній день боротьби з хворобою Вернейля

Відзначають щороку у першу неділю червня, започатковано у 2012 році. Дату запроваджено у зв’язку з необхідністю поширення інформації про захворювання шкіри – гідраденіт, яке діагностують у 1% жінок та чоловіків від всього населення планети. Маловідома хвороба шкіри у більшості пацієнтів діагностується вже у хронічній стадії розвитку.

Мета дня - привернути увагу до захворювання та підвищити обізнаність й поінформованість людства.

Народні прикмети на 6 червня:

Ясне сонце – літо буде врожайним;

На небі багато птахів – чекай гарної погоди;

Птахи низько літають – будуть сильні дощі влітку;

Багато комарів – буде посуха в липні.

Що не можна робити 6 червня

Не можна лаятися і лихословити;

Заборонено бажати іншим людям зла;

Не можна займатися важкою домашньою роботою.

У кого іменини 6 червня?

Іменини сьогодні святкують Іван, Каллінік, Маркіяна, Мелетій, Микита, Семен, Серапіон, Степан (Стефан), Фавст, Федір, Олена, Павлина, Норберт, Антон, Антоніна.