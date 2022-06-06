6 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні заборонено бажати іншим людям зла
Сьогодні, 6 червня, відзначають Всесвітній день боротьби з хворобою Вернейля, День журналіста України. Віряни 6 червня вшановують пам'ять преподобних Симеона та Микиту.
Яке сьогодні церковне свято
За релігійним календарем сьогодні 6 червня віряни вшановують пам'ять преподобних Симеона, стовпника на Чудовій горі, та Микиту, стовпника Переславльского. У народному календарі ця дата отримала такі назви: Симеон Стовпник, Микита Стовпник, Своборине дерево.
Вважалося, що саме з цього дня починається справжнє літо. Казали: “Шипшина цвіте — рум’янець року веде”. Наші предки вважали шипшину символом краси і молодості, уособлював собою справжню любов.
День журналіста
Щорічно 6 червня в Україні відзначається День журналіста. Це професійне свято працівників засобів масової інформації було засноване Указом президента України № 251/94 від 25 травня 1994 року на честь прийняття Спілки журналістів України в 1992 році в Міжнародну федерацію журналістів.
Всесвітній день боротьби з хворобою Вернейля
Відзначають щороку у першу неділю червня, започатковано у 2012 році. Дату запроваджено у зв’язку з необхідністю поширення інформації про захворювання шкіри – гідраденіт, яке діагностують у 1% жінок та чоловіків від всього населення планети. Маловідома хвороба шкіри у більшості пацієнтів діагностується вже у хронічній стадії розвитку.
Мета дня - привернути увагу до захворювання та підвищити обізнаність й поінформованість людства.
Народні прикмети на 6 червня:
- Ясне сонце – літо буде врожайним;
- На небі багато птахів – чекай гарної погоди;
- Птахи низько літають – будуть сильні дощі влітку;
- Багато комарів – буде посуха в липні.
Що не можна робити 6 червня
- Не можна лаятися і лихословити;
- Заборонено бажати іншим людям зла;
- Не можна займатися важкою домашньою роботою.
У кого іменини 6 червня?
Іменини сьогодні святкують Іван, Каллінік, Маркіяна, Мелетій, Микита, Семен, Серапіон, Степан (Стефан), Фавст, Федір, Олена, Павлина, Норберт, Антон, Антоніна.