Росія програє Україні не лише на інформаційному, а й на культурному фронті

У РФ так і не з'явилося жодних популярних пісень на підтримку війни

Мовою оригіналу

В фашистских русских телеграмм-каналах стоит вой, что Россия проигрывает Украине не только на информационном, но и на культурном фронте. Жалуются, что музыка в Украине живее, талантливее, патриотичнее.

А в РФ так и не вышло никаких значимых песен в поддержку войны (там людоедское истребление украинцев поддерживают разве что откровенные фрики и давно растерявшие популярность старики).

Самое смешное, что совсем недавно ровно эти же люди орали, что украинского языка и культуры не существует, украинское никому не нужно, «Украина – это колхоз» и т.п.

Читайте також: Ірина Білик презентувала пронизливу баладу про війну та любов

Джерело: блог Дениса Казанського

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.