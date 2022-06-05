  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Денис Казанський
  4. Росія програє Україні не лише на інформаційному, а й на культурному фронті
рус
    Думки вголос

    Росія програє Україні не лише на інформаційному, а й на культурному фронті

    Навіть російські пропагандисти скаржаться, що&nbsp;музика в Україні більш талановита та патріотична - Росія програє Україні не лише на інформаційному, а й на культурному фронті
    Навіть російські пропагандисти скаржаться, що музика в Україні більш талановита та патріотична

    У РФ так і не з'явилося жодних популярних пісень на підтримку війни

    Мовою оригіналу

    В фашистских русских телеграмм-каналах стоит вой, что Россия проигрывает Украине не только на информационном, но и на культурном фронте. Жалуются, что музыка в Украине живее, талантливее, патриотичнее.

    А в РФ так и не вышло никаких значимых песен в поддержку войны (там людоедское истребление украинцев поддерживают разве что откровенные фрики и давно растерявшие популярность старики).

    1 з 7
    на весь екран згорнути
    Росія програє Україні не лише на інформаційному, а й на культурному фронті
    Росія програє Україні не лише на інформаційному, а й на культурному фронті
    Росія програє Україні не лише на інформаційному, а й на культурному фронті
    Росія програє Україні не лише на інформаційному, а й на культурному фронті
    Росія програє Україні не лише на інформаційному, а й на культурному фронті
    Росія програє Україні не лише на інформаційному, а й на культурному фронті

    Самое смешное, что совсем недавно ровно эти же люди орали, что украинского языка и культуры не существует, украинское никому не нужно, «Украина – это колхоз» и т.п.

    Читайте також: Ірина Білик презентувала пронизливу баладу про війну та любов

    Джерело: блог Дениса Казанського

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти війна музика Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Агія Загребельська
    Агія Загребельська

    українська юристка, державна уповноважена Антимонопольного комітету України з 2015 по 2019 рік

    Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет
    Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет

    Святіший Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет

    Ірина Геращенко
    Ірина Геращенко

    Народний депутат України

    Наталія Юсупова
    Наталія Юсупова

    Волонтерка

    Дмитро Снєгирьов
    Дмитро Снєгирьов

    Співголова громадської ініціативи «Права справа»

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Росія програє Україні не лише на інформаційному, а й на культурному фронті