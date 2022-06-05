Росія програє Україні не лише на інформаційному, а й на культурному фронті
У РФ так і не з'явилося жодних популярних пісень на підтримку війни
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В фашистских русских телеграмм-каналах стоит вой, что Россия проигрывает Украине не только на информационном, но и на культурном фронте. Жалуются, что музыка в Украине живее, талантливее, патриотичнее.
А в РФ так и не вышло никаких значимых песен в поддержку войны (там людоедское истребление украинцев поддерживают разве что откровенные фрики и давно растерявшие популярность старики).
Самое смешное, что совсем недавно ровно эти же люди орали, что украинского языка и культуры не существует, украинское никому не нужно, «Украина – это колхоз» и т.п.
Джерело: блог Дениса Казанського