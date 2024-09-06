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6 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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6 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вгорі на березі зелене листя, а внизу вже все опало – до ранньої зими і теплої весни
фото: depositphotos.com

Сьогодні не можна фізично працювати

6 вересня відзначається День адміністратора Центру надання адміністративних послуг, День боротьби з прокрастинацією, День читання книг. Віряни вшановують день пам’яті святого архистратига Михаїла.

День адміністратора Центру надання адміністративних послуг

6 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

Це свято було встановлене Кабінетом Міністрів України 2021 року. День присвячений визнанню професіоналізму адміністраторів ЦНАП, які забезпечують високий рівень довіри громадян до сервісів від органів влади.

Адміністратори ЦНАП відіграють важливу роль у наданні якісних адміністративних послуг громадянам та бізнесу, допомагаючи вирішувати різноманітні життєві ситуації.

Працівники центру надання адміністративних послуг стали ключовими пунктами обслуговування громадян, забезпечуючи зручність та швидкість надання послуг. Вони також допомагають людям, які були змушені залишити свої домівки через бойові дії, надаючи їм необхідну підтримку.

День боротьби з прокрастинацією

6 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

Цей день присвячений боротьбі з відкладанням важливих справ на потім, що є поширеною проблемою в сучасному світі. Прокрастинація може призводити до різних негативних наслідків, таких як зниження продуктивності, стрес та проблеми з кар’єрою. Тому цей день нагадує нам про важливість організації часу та виконання завдань вчасно.

День читання книг

6 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 3

Існує близько 130 мільйонів виданих книг. Найдовша книга у світі – «Спогад про минуле». Найдорожча книга у світі – «Кодекс Лестера». Цей день закликає людей читати книжки та поширювати любов до читання. Мета цього дня – спонукати людей більше читати та сприяти формуванню культури читання. Кожна книга має значення.

Читання знижує стрес на 68 відсотків. Читаючи всього 20 хвилин на день, ви зможете прочитати 1,8 мільйона слів за рік. При середньому значенні 500 слів на сторінку це означає, що за рік ви прочитаєте 3 600 сторінок. Це 12 книг по 300 сторінок кожна. Читання – це найшвидший спосіб поповнення словникового запасу.

Яке сьогодні релігійне свято

6 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 4

6 вересня в церковному календарі – диво архистратига Михаїла. Воно сталося в IV столітті в місцевості Хони (сучасна Туреччина). За переказами, біля храму, збудованого на честь архистратига Михаїла, розташовувалося цілюще джерело.

Один язичник, якому уві сні з’явився архангел Михаїл, отримав обіцянку, що його німа дочка зцілиться, якщо вип’є води з цього джерела. Так і сталося, після чого чоловік увірував, охрестився разом з родиною і побудував храм.

Протягом 60 років у цьому храмі служив паламарем святий Архип, який навернув багатьох язичників до християнства. Однак деякі язичники вирішили знищити храм, направивши на нього потік води з двох гірських річок. 

Архип молився архістратигу Михаїлу, і той з’явився, ударив жезлом об гору, утворивши тріщину, в яку і направився потік води, врятувавши храм. Це чудо стало символом захисту і допомоги Архістратига Михаїла для всіх вірян.

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Що не можна робити цього дня

  • Не можна брати до рук гострі предмети, які можуть порізати.
  • Не слід лаятися, лихословити, сваритися.
  • Забороняється фізично працювати.

Народні прикмети

  • Вранці туман – скоро прийде потепління;
  • ввечері хмари на небі синього відтінку – до швидкої зміни погоди;
  • на деревах видно іній – зима буде сніжною;
  • вгорі на березі зелене листя, а внизу вже все опало – до ранньої зими і теплої весни.

Пам’ятні події 6 вересня

  • 1770 – починається будівництво Олександрівського форштадта, з якого згодом виросло місто Олександрівськ (тепер Запоріжжя);
  • 1819 – Томас Бланчард отримує патент на токарний верстат;
  • 1852 – у Манчестері відкривають першу безкоштовну бібліотеку Великої Британії;
  • 1873 – створюють Шотландську федерацію футболу, одну з найстарших у світі;
  • 1891 – зійшовши з пароплава «Орегон» у порту Квебек, уродженці с. Небилів Іван Пилипів і Василь Єлиняк започатковують хвилю української еміграції до Канади;
  • 1939 – Третій Рейх окуповує Краків;
  • 1952 – у Женеві підписують Всесвітню конвенцію про авторське право;
  • 1989 – через комп'ютерну помилку 41 тисяча парижан отримують листи, які сповіщали про те, що замість порушень правил дорожнього руху ними скоєні вбивства й грабежі;
  • 2007 – Національний банк України випускає у обіг пам'ятну монету «Іван Богун» із серії «Герої козацької доби»;
  • 2022 – починається контрнаступ України в Харківській області;

Іменини

День ангела сьогодні святкують Андрій, Всеволод, Давид, Денис, Дмитро, Іван, Кирило, Костянтин, Макар, Михайло.

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Теги: церква свята православна церква Україна свято

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