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Митрополит Київський і всієї України Епіфаній Предстоятель православної церкви України

Незалежність. Одна з великих цінностей українського народу

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«Молімося разом за нашу перемогу, за рідну Україну та святкуймо нині свято Незалежності пліч-о-пліч зі своїми ближніми!»
фото: ПЦУ

Одним з вимірів незалежності є і наша духовна свобода

Щороку 24 серпня ми, українці, відзначаємо День Незалежності – річницю відновлення української державності. Це визначне свято для кожного з нас, адже нам добре відома ціна свободи, за яку боролися наші предки, і за яку доводиться вести щоденну боротьбу нинішньому поколінню.

Незалежність. Одна з великих цінностей українського народу включає в себе дуже багато аспектів. Це право «не залежати» ні від кого і самим визначати долю своєї держави, свого народу, своєї нації, право ідентифікувати себе як українців, право берегти й розвивати свою культуру і взаємодіяти з іншими у мирі та любові.

Одним з вимірів незалежності є і наша духовна свобода. Адже духовна незалежність не менш важлива для майбутнього України, ніж всі інші її аспекти.

Хоча ворог і зазіхає на нашу незалежність, зокрема і через ідеологію «русского міра», йому не відібрати Божий дар свободи, не підкорити наш народ. Ми продовжуємо боротися за нашу державу, рідну Батьківщину, за Українську Церкву, за наші родини, нашу історію, сьогодення і майбутнє. Продовжуємо боротися за єдину Помісну Українську Православну Церкву та утверджувати її.

З Божою допомогою дотепер ми встояли перед навалою російської імперії зла. І з Божою допомогою ми переможемо, а українська незалежність і надалі квітнутиме під синьо-жовтим прапором свободи.

Молімося разом за нашу перемогу, за рідну Україну та святкуймо нині свято Незалежності пліч-о-пліч зі своїми ближніми!

Сердечні вітання всім вам, дорогі українці, з нашим спільним святом!

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Джерело
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Теги: церква незалежність українці День Незалежності свято

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Митрополит Київський і всієї України Епіфаній

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