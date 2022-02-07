99-річна волинянка поділилася секретом довголіття (відео)

Жінка ні разу не лежала в лікарні

99-річна жителька села Купичів Ковельського району Волинської області Ганна Патріарх сама доглядає господарство, танцює, співає та пише вірші, частина з яких є автобіографічними. Про це інформує «Суспільне».

За все життя жінка жодного разу не лежала у лікарні.

Ганна Патріарх народилася в багатодітній сім`ї. Розповідає: всього у родині було вісім дітей, серед рідних теж були довгожителі. Торік, на 101-му році життя, померла її старша сестра.

Бабуся каже: в родині з покоління в покоління передавали знання про здоров'я та боротьбу з різними хворобами. До медиків довелося зверталася лише одного разу в молодості.

«Гнала в Брест корови із Турійська. І ми їх коло річки пасли. Я пробила ногу склом і мусила зайти в больніцу і мені там укола дали. Ото в жизні баба ніколи в лікарні не була, ні таблеток не пила», – розповідає довгожителька.

На городі жінка вирощує лікувальні трави: канупер, мелісу та м'яту.

«Як зуб болить, то я лепехи пахущої (на Трійцю намочила кореня) заложив і знімай. А голова як болить, то я найду, що пити», – розповідає пенсіонерка.

З її слів, головний секрет довголіття – мирне життя і щоденна праця.

Попри вік, каже жінка, має добру пам'ять. Вірші та пісні ніколи не записує, усе тримає в голові. Єдине про що жалкує, зізнається довгожителька, що доживати вік доводиться на самоті. Вести господарство жінці допомагають волонтери.

У серпні цього року Ганна Патріарх святкуватиме 100-літній ювілей.

Раніше повідомлялося, що мешканка Волині відзначила 100-літній ювілей.

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