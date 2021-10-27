Стало відомо, скільки в Україні пенсіонерів та як змінювалася їхня кількість за 30 років

Зараз чоловіки та жінки виходять на пенсію у 60 років

Станом на початок 2021 року налічувалося 10,6 млн пенсіонерів

В Україні станом на початок року було 10,6 млн пенсіонерів, не більш як 3 млн із них – працюють. За даними Пенсійного фонду, середньомісячний розмір виплат становив лише близько 3 тисяч гривень. «Слово і діло» відстежило, як змінювалась кількість пенсіонерів за роки незалежності України.

У перший рік незалежності України пенсіонерів у країні було 13,1 млн осіб, за два роки їх побільшало до 14,2 млн.

У 1994-2000 роках налічувалося 14,5 млн пенсіонерів, у 2001-2004 роках їх у країні було 14,4 млн.

Наступні кілька років чисельність пенсіонерів в Україні почала знижуватися: у 2005 році – 14,1 млн, у 2006-му – 14 млн, у 2007-му – 13,9 млн, у 2008-му – 13,8 млн, у 2009 -2011 роках – 13,7 млн.

Зазначимо, що саме у 2011 році в Україні почали збільшувати пенсійний вік для жінок – з 55 до 60 років. Для виходу на пенсію стала обов'язковою наявність трудового стажу щонайменше 15 років.

Страховий стаж для чоловіків було встановлено на рівні 35 років, для жінок – 30 років.

У 2012 році в Україні було 13,8 млн пенсіонерів, у 2013-му – 13,6 млн, у 2014-му – 12,1 млн, у 2016-му – 12,3 млн, у 2017-му – 11,9 млн, 2018-му – 11,7 млн, 2019-му – 10,9 млн, 2020-му – 10,8 млн.

Станом на початок цього року в нашій країні налічується 10,6 млн пенсіонерів. З квітня 2021-го вік виходу на пенсію для чоловіків та жінок зрівняли – 60 років.

Нагадаємо, «Слуги» заявляють про рекордний ріст пенсій за останні два роки, завдяки реформам, які вони провели.

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