Українка врятувала життя туристки у літаку (фото)

На літаку, який повертався із Єгипту, стало погано туристці

Вінничанка Оксана Крилова, під час перельоту з Єгипту до України врятувала пасажирку літака, яким поверталась додому. Жінці стало зле за пів години після того, як борт піднявся у повітря. У салоні на той момент не було жодного медпрацівника. Так, як Оксана волонтер «Червоного хреста» з 12-річним стажем та має міжнародні сертифікати, вона взяла на себе відповідальність надати людині медичну допомогу, повідомляє «Вінниця.info».

Вінничанка Оксана Крилова

«Я сиділа у хвості літака, якраз планувала сфотографувати піраміди над Каїром. Раптом, капітан літака повідомляє, чи немає на борту медичного представника. Бо людині стало погано, а допомогти немає кому. Я зачекала не менш як хвилину. Ніхто не зголосився допомогти. Тож, от так, босою, і побігла до жінки, яка сиділа на початку салону. Жінка, років 45-50, кілька разів втратила свідомість. Стюардеса вже дала їй бортову кисневу маску. Але пульс у жінки не прослуховувався. Механічний тонометр на висоті 10 тис. км, не спрацьовував. Я швидко почала знімати з жінки синтетичні шкарпетки, браслети, зняла маску та вмила холодною водою. Аби стабілізувати температуру. Коли вона трохи прийшла до тями, то сказала, що має гіпотонію. Ми їй дали «Цитрамон».

Потім, аби розвантажити організм, у проході з курток зробили підстилку, під голову поклали подушку. Внизу салону температура повітря нижча. Говорила з нею і заспокоювала весь час. Адже, це теж важливо, коли людина в стресі. Так вона пролежала деякий час. Десь за годину, коли поспала, вже прийшла до тями. Сказала, що дякує за порятунок», – розповіла Оксана.

Коли рятівниця по приземленню у «Борисполі» виходила з літака, персонал на чолі з командиром, вийшли подякувати сміливій пасажирці, що врятувала людину.

«Мені передали дві пачки соку. Було приємно, що прийшов командир. До слова, це була перша віддяка, коли я надавала домедичну допомогу незнайомцям. А таких випадків було десь до семи десятків», – зауважує жінка.

Єдине, про що жалкує Оксана, що вона так і не встигла сфотографувати єгипетські піраміди з висоти. Проте, як їй зауважив капітан літака, у цей момент над бортом були хмари.

Як повідомлялося раніше, на Донеччині небайдужий перехожий допоміг врятувати життя людині.