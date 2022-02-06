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    У Новій Зеландії жінка виставила на аукціон свого чоловіка

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    Її не на жарт розгнівав один з вчинків коханого - У Новій Зеландії жінка виставила на аукціон свого чоловіка
    Її не на жарт розгнівав один з вчинків коханого
    фото з відкритих джерел

    Дружина вирішила оригінально позбутися благовірного, який її розлютив

    Мешканка Нової Зеландії виставила на аукціон свого чоловіка після того, як він поїхав на риболовлю, залишивши її з дітьми під час шкільних канікул. Про це повідомляє Independent.

    Лінда Макалістер та її чоловік Джон побралися у 2019 році. Пара виховує двох синів: чотирирічного Кольта і шестирічного Райдера.

    Нещодавно під час шкільних канікул чоловік поїхав на риболовлю, залишивши Лінду з синами вдома. Вчинок чоловіка не на жарт її розлютив, а тому вона вирішилася вдатися до радикальних заходів.

    Жінка вирішила виставити на продаж чоловіка в онлайн-аукціоні TradeMe.

    «Продається чоловік. Зріст – 184 сантиметри. Вік – 37 років. Любить полювання та риболовлю, захоплюється фермерством. Можливо, буває тривожним у незнайомій обстановці, але вміє заспокоюватися самостійно. Легкий в управлінні. Мав кількох власників. Обміну та поверненню не підлягає», – написала жінка у графі «Опис товару».

    Однак витівка жінки навіть сподобалася Джону. Він активно стежив за торгами, адже був впевнений, що за нього віддадуть чималі гроші. Втім, за лот були готові віддати трохи більше, ніж $70. Через деякий час оголошення зникло з платформи за порушення правил.

    Менеджер TradeMe щодо дотримання політики сайту Джеймс Раян заявив, що у них вперше намагалися продати чоловіка.

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    Теги: гроші Нова Зеландія жінка чоловік дружина аукціон жарт
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    У Новій Зеландії жінка виставила на аукціон свого чоловіка