В Одесі щеплення отримала найстаріша 104-річна мешканка

Пані поважного віку отримала першу дозу вакцини від Covid-19

Найстаріша жителька Одеси Софія Цуркан отримала щеплення від коронавірусу. Жінці ввели вакцину Pfizer. Про це інформує «Суспільне».

Щепили одеситку вдома. Про це домовилась її донька Ванда Цуркан.

«104-річна одеситка Софія Цуркан отримала першу дозу вакцини Pfizer. Місце, де зробили укол, не почервоніло. З моменту щеплення пройшло майже 8 годин. Самопочуття Софії не погіршилося», – розповіла донька.

Також вона повідомила, що Pfizer вирішили вколоти тому, що самі вакциновані ним.

«Також нам порекомендували медики зробити щеплення саме ним. Ми давно хотіли це зробити, та нам говорили про те, що цією вакциною вдома не щеплять. Втім я змогла домовитися і додому приїхала лікарка моєї мами з медсестрою», – повідомила Ванда Цуркан.

Наразі 104-річна одеситка чекає на другу дозу щеплення. Його мають надати жінці через 21 день.

Нагадаємо, на Одещині немає вільних місць для важкохворих на Covid-19.

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