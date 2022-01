Дієтологи назвали продукти, які допоможуть виглядати молодшими

Дієтолог Мішель Райт зазначила, що на зовнішній вигляд та здоров'я шкіри позитивно впливають риба та авокадо

Дієтологи розповіли, що для того, щоб виглядати молодше за свій вік, необхідно вживати певні продукти. Про це повідомляється на порталі наводить Eat This, Not That!

Засновниці тритижневої програми перетворення тіла Ліссі Лакатос та Теммі Лакатос Шамс переконані, що рослинний білок не тільки допоможе наростити м'язову масу, але й допоможе вам виглядати молодшою.

«Білок є найважливішим компонентом колагену, важливого будівельного блоку шкіри, який допомагає зберегти її пружною, еластичною і молодою», – вважають фахівці.

Вони також рекомендували зробити оливкову олію Extra Virgin «своєю улюбленою» – вона містить токофероли та бета-каротин, які допомагають зменшити окисні пошкодження та запалення.

Дієтолог Емі Горін, у свою чергу, порадила бажаючим зберегти молодість частіше вживати томати, оскільки вони багаті на лікопін – антиоксидант, який допомагає захистити шкіру від ультрафіолетового випромінювання і знижує рівень кров'яного тиску.

Фахівці також вважають, що чорнослив – один із найкращих продуктів, який допоможе вам виглядати молодшим.

«Немає нічого більш пишного молодістю, ніж гарна постава та відсутність сутулості, як зазвичай відбувається з віком... Дослідження показали, що вживання всього п'яти-шести чорносливів на день позитивно впливає на мінеральну щільність та міцність кісток», — йдеться у статті.

Дієтолог Мішель Райт зазначила, що на зовнішній вигляд та здоров'я шкіри позитивно впливають риба та авокадо - вона рекомендує з'їдати хоча б одну порцію багатої омега-3 риби на тиждень.