Американський експерт: Таку підтримку у Конгресі мають лише Ізраїль та Україна, яка тепер може її втратити



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На думку Адріана Каратницького, найголовніше завдання української зовнішньої і внутрішньої політики зберегти підтримку у Конгресі

«Двопартійна підтримка України у Конгресі тепер під загрозою», - вважає Адріан Каратницький

Старший науковий співробітник аналітичного центру Atlantic Council і співдиректор програми «Україна в Європі» Адріан Каратницький вважає, що Україну намагаються втягнути в американські політичні процеси, що є найбільшою загрозою для її підтримки у Конгресі США. Про це аналітик сказав в інтерв’ю «Главкому».

На думку Каратницького, найголовніше завдання української зовнішньої і внутрішньої політики зберегти підтримку у Конгресі, особливо в умовах, коли сам президент Трамп не є великим прихильником України і навіть має певну симпатію до її ворога Путіна.

«Україні вдавалося побудувати в Конгресі своєрідний другий Ізраїль. Я не думаю, що існує ще одна така країна в світі крім Ізраїлю і України, яка б мала таку стійку двопартійну підтримку в Конгресі. І ця підтримка зараз під загрозою», - говорить американський експерт.

Каратницький запевняє, що «наразі немає ієрархії в прийнятті рішень стосовно України, оскільки все це зруйновано через усі ці події, які відбуваються в Конгресі.

«У президента Трампа немає довіри навіть до своїх помічників, штабів і експертів. З іншого боку, є певні запитання щодо його світогляду і з боку самих цих помічників і експертів. Цей американський ізоляціонізм Трампа не є якоюсь продуманою політикою. Тому це дуже тривожно», - наголошує аналітик.

Нагадаємо, Україна була втягнута у політичний передвиборчий скандал у США через оприлюднення стенограми телефонної розмови Трампа і Зеленського, де американський президент закликав українського почати розслідування проти його політичного конкурента на президентських виборах 2020 Джо Байдена.

13 листопада в Палаті представників почалися перші публічні слухання в контексті розслідування з імпічменту президента США.

Також у Конгресі США оприлюднили список наступних слухань щодо імпічменту Трампа.

Конгрес США готує звіт з розслідування щодо імпічменту Трампа.

Держдеп оприлюднив майже 100 сторінок документів про відносини між США та Україною.

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