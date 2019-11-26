Американський експерт: Я не думаю, що Волкер – добрий друг України



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Загалом Волкер робив багато позитивного у питаннях безпеки і підтримки українських позицій в процесах із стримування агресії Росії, - американський експерт

В останні місяці Волкер втягнувся в інтригу, в якій грав в нечесну гру, - Каратницький

Старший науковий співробітник аналітичного центру Atlantic Council і співдиректор програми «Україна в Європі» Адріан Каратницький в інтерв’ю «Главкому» заявив, що спецпредставник США по Україні Курт Волкер змінив своє ставлення до нашої держави в останні місяці своєї роботи.

«Я не думаю, що спецпредставник США по Україні Курт Волкер – добрий друг України. Адже в ході слухань з’ясувалось, що він тиснув на український уряд, стимулюючи його розпочати розслідування щодо «Бурісми» в політичних інтересах Трампа. Останніми місяцями Волкер вів трохи іншу гру. І мені важко це зрозуміти», - зазначив американський аналітик.

Експерт наголосив, що Волкер «прямо казав, що не знав, що таке «Бурісма», хоч і зустрічався з паном Пожарським (Вадим Пожарський – директор з міжнародного співробітництва та стратегічного розвитку Burisma Group – «Главком»)». «Не розумію, як можливе одне і інше. Людина, яка глибоко орієнтується в українських питаннях, каже, що не знала до чого тут Байден і не знала, що тут був натяк на тиск. Для мене його слова не дуже переконливі», - зауважує Каратницький.

Загалом, аналітик вважає, що Волкер робив багато позитивного у питаннях безпеки і підтримки українських позицій в процесах із стримування агресії Росії, «але в останні місяці втягнувся в інтригу, в якій грав в нечесну гру». «І думаю, що він ще не все сказав про свою роль в цих процесах», - запевняє американський експерт.

Нагадаємо, Україна була втягнута у політичний передвиборчий скандал у США через оприлюднення стенограми телефонної розмови Трампа і Зеленського, де американський президент закликав українського почати розслідування проти його політичного конкурента на президентських виборах 2020 Джо Байдена.

13 листопада в Палаті представників почалися перші публічні слухання в контексті розслідування з імпічменту президента США.

Також у Конгресі США оприлюднили список наступних слухань щодо імпічменту Трампа.

Конгрес США готує звіт з розслідування щодо імпічменту Трампа.

Держдеп оприлюднив майже 100 сторінок документів про відносини між США та Україною.

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