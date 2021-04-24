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    Андрій Антоненко у в’язниці вже 500 днів

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    Захист Антоненка клопотав про зміну запобіжного заходу з тримання під вартою на особисте зобов&rsquo;язання - Андрій Антоненко у в’язниці вже 500 днів
    Захист Антоненка клопотав про зміну запобіжного заходу з тримання під вартою на особисте зобов’язання
    Фото: t.me/ssternenko

    Фігуранту справи про вбивства Павла Шеремета продовжили арешт щонайменше до 21 травня

    Андрій Антоненко у в’язниці вже 500 днів. Про це повідомив активіст Сергій Стерненко у своєму телеграм-каналі.

    «На його місці може опинитись будь-хто з нас. Поки він в тюрмі, в неволі є і право та справедливість», – ідеться у дописі.

    Нагадаємо, 23 березня Шевченківський районний суд Києва залишив фігуранта справи про вбивство Павла Шеремета Андрія Антоненка під вартою.

    Йому продовжили арешт щонайменше до 21 травня.

    Як відомо, 23 лютого цього року Приморський райсуд Одеси призначив Стерненку і Демчуку покарання: 7 років і 3 місяці з конфіскацією половини майна. Їх визнали винними у розбої, незаконному поводженні зі зброєю та викраденні людини. Однак за останньою статтею Стерненка і Демчука від покарання звільнили, оскільки сплив строк давності для притягнення їх до відповідальності.

    За версією слідства, у 2015 році Демчук і Стерненко викрали ексчлена проросійської партії «Родина» Сергія Щербича. За його словами, активісти його катували, стріляли у нього з травматичного пістолета і згодом забрали 300 грн. Стерненко ж ці звинувачення відкидає і переконує, що до викрадення Щербича не причетний. А вирок Приморського райсуду називає «політично вмотивованим».

    Раніше Одеський апеляційний суд відклав розгляд скарги захисників активіста Сергія Стерненка та Руслана Демчука. Скарга стосувалася рішення Приморського суду, який засудив їх до 7 років і 3 місяців ув’язнення.

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      Теги: суд вбивство арешт партії активісти вирок Андрій Антоненко Сергій Стерненко
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