Матір намагалася зарізати неповнолітнього сина на Рівненщині
У рамках кримінального провадження будуть призначені ряд експертиз, зокрема і судово-психіатрична
Жінка збиралася розлучатися із чоловіком та перебувала у депресивному стані
23 квітня 15-річний підліток з села Біла Криниця повідомив у поліцію, що йому нанесли ножове поранення, причому зробила це його мати.
Про це повідомляє пресслужба поліції Рівненської області.
Слідчо-оперативна група на місці події встановила, що 40-річна жінка умисно та протиправно із невідомих поки причин завдавала удар кухонним ножем у груди синові, коли він спав у своїй кімнаті. Хлопець сам викликав «швидку». Медики доставили потерпілого до лікарні, де у нього діагностували непроникаючу рану грудної клітки. Після надання допомоги його відпустили додому.
Слідчі Рівненського районного управління поліції затримали жінку в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
За фактом замаху на умисне вбивство вирішується питання про повідомлення їй про підозру за частиною 3 статті 15 частиною 1 статті 115 КК України.
Слідчі дії тривають. У рамках кримінального провадження будуть призначені ряд експертиз, зокрема і судово-психіатрична.
Як з’ясували поліцейські, жінка збиралася розлучатися із чоловіком та перебувала у депресивному стані. Чоловік на момент скоєння злочину спав у іншій кімнаті. Відомо, що жодних конфліктів між рідними напередодні не виникало.
Сім’я благополучна, на жодних профілактичних обліках не перебувала. Обоє батьків офіційно працевлаштовані, а 15-річний син навчається в одному із загальноосвітніх закладів Рівного та характеризується позитивно.
Нагадаємо, в Одесі на вулиці чоловіка вдарили ножем у груди.