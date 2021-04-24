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    Матір намагалася зарізати неповнолітнього сина на Рівненщині

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    У рамках кримінального провадження будуть призначені ряд експертиз, зокрема і судово-психіатрична - Матір намагалася зарізати неповнолітнього сина на Рівненщині

    У рамках кримінального провадження будуть призначені ряд експертиз, зокрема і судово-психіатрична

    Жінка збиралася розлучатися із чоловіком та перебувала у депресивному стані

    23 квітня 15-річний підліток з села Біла Криниця повідомив у поліцію, що йому нанесли ножове поранення, причому зробила це його мати.

    Про це повідомляє пресслужба поліції Рівненської області.

    Слідчо-оперативна група на місці події встановила, що 40-річна жінка умисно та протиправно із невідомих поки причин завдавала удар кухонним ножем у груди синові, коли він спав у своїй кімнаті. Хлопець сам викликав «швидку». Медики доставили потерпілого до лікарні, де у нього діагностували непроникаючу рану грудної клітки. Після надання допомоги його відпустили додому.

    Слідчі Рівненського районного управління поліції затримали жінку в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

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    Матір намагалася зарізати неповнолітнього сина на Рівненщині
    Матір намагалася зарізати неповнолітнього сина на Рівненщині
    Матір намагалася зарізати неповнолітнього сина на Рівненщині
    Фото пресслужби поліції Рівненської області

    За фактом замаху на умисне вбивство вирішується питання про повідомлення їй про підозру за частиною 3 статті 15 частиною 1 статті 115 КК України.

    Слідчі дії тривають. У рамках кримінального провадження будуть призначені ряд експертиз, зокрема і судово-психіатрична.

    Як з’ясували поліцейські, жінка збиралася розлучатися із чоловіком та перебувала у депресивному стані. Чоловік на момент скоєння злочину спав у іншій кімнаті. Відомо, що жодних конфліктів між рідними напередодні не виникало.

    Сім’я благополучна, на жодних профілактичних обліках не перебувала. Обоє батьків офіційно працевлаштовані, а 15-річний син навчається в одному із загальноосвітніх закладів Рівного та характеризується позитивно.

    Нагадаємо, в Одесі на вулиці чоловіка вдарили ножем у груди.

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    Теги: кримінал вбивство Рівненщина жінка чоловік
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