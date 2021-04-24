Матір намагалася зарізати неповнолітнього сина на Рівненщині

У рамках кримінального провадження будуть призначені ряд експертиз, зокрема і судово-психіатрична

Жінка збиралася розлучатися із чоловіком та перебувала у депресивному стані

23 квітня 15-річний підліток з села Біла Криниця повідомив у поліцію, що йому нанесли ножове поранення, причому зробила це його мати.

Про це повідомляє пресслужба поліції Рівненської області.

Слідчо-оперативна група на місці події встановила, що 40-річна жінка умисно та протиправно із невідомих поки причин завдавала удар кухонним ножем у груди синові, коли він спав у своїй кімнаті. Хлопець сам викликав «швидку». Медики доставили потерпілого до лікарні, де у нього діагностували непроникаючу рану грудної клітки. Після надання допомоги його відпустили додому.

Слідчі Рівненського районного управління поліції затримали жінку в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За фактом замаху на умисне вбивство вирішується питання про повідомлення їй про підозру за частиною 3 статті 15 частиною 1 статті 115 КК України.

Слідчі дії тривають. У рамках кримінального провадження будуть призначені ряд експертиз, зокрема і судово-психіатрична.

Як з’ясували поліцейські, жінка збиралася розлучатися із чоловіком та перебувала у депресивному стані. Чоловік на момент скоєння злочину спав у іншій кімнаті. Відомо, що жодних конфліктів між рідними напередодні не виникало.

Сім’я благополучна, на жодних профілактичних обліках не перебувала. Обоє батьків офіційно працевлаштовані, а 15-річний син навчається в одному із загальноосвітніх закладів Рівного та характеризується позитивно.

Нагадаємо, в Одесі на вулиці чоловіка вдарили ножем у груди.

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