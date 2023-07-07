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Англійська мова в кінотеатрах. Як українці проголосували за ідею Зеленського

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Англійська мова в кінотеатрах. Як українці проголосували за ідею Зеленського
Автори петицій пропонують збільшити кількість сеансів фільмів в оригіналі із субтитрами, щоб люди мали вибір
фото з відкритих джерел

Громадяни вимагають залишити дубляж українською мовою в кінотеатрах

Петиція, у якій українці вимагають залишити в кінотеатрах український дубляж, оскільки він сприяє українізації, набрала майже 22 тис. підписів. Відповідна петиція опублікована на сайті Кабміну.

Зазначимо: для того, щоб петиція була прийнята, необхідно 25 тис. голосів.

Автор петиції Максим Левенець посилається на статтю 9, пункт 4 законопроєкт №9432 про застосування англійської мови в Україні. Згідно з ним фільми, оригінальною мовою яких є англійська, демонструватимуться в кінотеатрах оригінальною мовою з українськими субтитрами. Левенець просить переглянути цей пункт і внести зміни в законопроєкт.

«Український дубляж, крім того, що має багато фанатів, виконує важливу функцію – сприяє українізації. За відсутності українського дубляжу, український глядач може піти переглядати фільм в російському дубляжі (при цифровому релізі)», – наголосив автор петиції.

Англійська мова в кінотеатрах. Як українці проголосували за ідею Зеленського фото 1

За лічені дні петицію Павла Скороходька до президента України на захисту українського дубляжу підписали понад 23 тис. громадян з необхідних 25 тис.. Петиція до уряду також набрала майже 22 тисячі голосів.

Англійська мова в кінотеатрах. Як українці проголосували за ідею Зеленського фото 2
Англійська мова в кінотеатрах. Як українці проголосували за ідею Зеленського фото 3

Нагадаємо, що Законопроєкт «Про застосування англійської мови в Україні», який запропонував президент Володимир Зеленський, критикують громадські діячі. Вони зазначають: глава держави нібито пропонує заборону української мови в кінопрокаті і знищeння українського кінодублювання.

Раніше повідомлялося, що Зеленський пропонує Раді надати англійській статус мови міжнародного спілкування в Україні. Документом передбачається офіційно закріпити статус англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні, визначити категорії посад, кандидати на зайняття яких зобовʼязані володіти англійською мовою. Також законопроєкт передбачає обов'язкове вивчення англійської в дитячих садочках, а у школах кожен учень має пройти державну підсумкову атестацію з англійської мови. Крім того, для вивчення англійської надаватимуть грошову допомогу.

Читайте також: Український дубляж зникне з кінотеатрів? Що приховує пропозиція Зеленського про англійську мову
Теги: кіно українська мова петиція

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