Активісти закликали Ткаченка до відставки: міністр відреагував

Олександр Ткаченко: «Запрошую всіх охочих на зустріч, на якій ви зможете задати всі питання та озвучити претензії»

Міністр не зрозумів причину претензій до нього

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко у відповідь на акцію з вимогою про його відставку, що відбулася під час дискусії на «Книжковому Арсеналі», заявив, що він готовий до діалогу. Про це Ткаченко написав у Telegram.

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За словами міністра, з плакатів він не зрозумів причину претензій до нього. А під час спілкування з протестувальниками нібито не отримав відповіді.

«Відповідь була дивна – ми з вами спілкуємось мовою петицій. Єдина дискусія, яка відбулася, була щодо правил перетину кордону культурними діячами. Пояснив. Але після цього активісти вирішили інших питань не задавати та пішли», — написав Ткаченко.

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Тож тепер він запросив усіх охочих на зустріч, де йому зможуть «поставити всі питання та озвучити претензії». «Я спробую пояснити, чому той чи інший процес, чи подія відбуваються саме таким чином», – сказав Ткаченко.

Зустріч відбудеться у понеділок, 26 червня, о 18.00 в Національному художньому музеї України.

Нагадаємо, на Книжковому Арсеналі у Києві під час однієї з дискусій, на якій присутній міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, активісти розгорнули плакати з закликом про його відставку.

Нагадаємо, на початку червня петиція про звільнення Олександра Ткаченка з поста міністра культури та інформаційної політики України набрала необхідні 25 тис. голосів. Загалом її підписали 25 248 осіб.